Три новых случая заражения COVID-19 выявлены на Пхукете

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии выросло до 196 человека.
Все три последних случая были выявлены в Банг-Тао, где на прошлой неделе начались активные проверки жителей на заражение коронавирусом. Болезнь подтвердилась у двух мужчин в возрасте 44 и 82 лет и у женщины в возрасте 82 лет. Все трое проживают в Банг-Тао*.
В общей сложности лечение в настоящий момент проходят 45 пациентов с коронавирусом (против 59 днем ранее), 151 человек благополучно выздоровел. Еще один пациент с диагностированным коронавирусом скончался, однако основной причиной его смерти стала дорожная авария, в которой он получил тяжелые травмы.
Результатов анализов на коронавирус ожидают 37 человека. Днем ранее таких было 42.
Ранее официальные лица предупреждали, что улучшение эпидемиологической обстановки не означает, что жители острова уже могут отказаться от необходимых мер по защите от заболевания. Социальное дистанцирование и ношение масок по-прежнему обязательны, ограничения на поездки между районам острова остаются в силе, комендантский час продолжает действовать.
*Данные были обновлены после получения уточненной информации.