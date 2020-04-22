Три новых случая заражения COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за вторник, 21 апреля, на острове были подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все случаи были выявлены в Банг-Тао.

Новости Пхукета

22 Апреля 2020, 12:54 PM

Еще три случая COVID-19 выявлены в Банг-Тао. Количество вылечившихся составляет 151 человек. Фото: Phuket PR Department