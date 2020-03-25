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Три новых случая заболевания COVID-19 выявлены на Пхукете

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на Пхукете выросло до 29, при этом три случая были подтверждены в течение последних суток. Соответствующее заявление сделал сегодня (25 марта) глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу.

25 Марта 2020, 01:19 PM
Три новых случая заболевания COVID-19 выявлены на Пхукете, погибших пока нет. Фото: РРНО

Три новых случая заболевания COVID-19 выявлены на Пхукете, погибших пока нет. Фото: РРНО

Согласно опубликованным сегодня официальным данным, с начала вспышки вируса в пхукетском аэропорту были проверены 1,27 млн пассажиров, еще 38,33 тыс. были проверены в других точках въезда.

Подозрения у медиков вызвали 718 человек, все они были помещены под наблюдение, но большинство уже покинули карантинные зоны, поскольку лабораторные тесты подтвердили, что они не болеют COVID-19.

Говоря о трех новых подтвержденных случаях COVID-19, господин Сермкэу указал, что в двух из них речь идет о гражданах Таиланда. Это 35-летняя сотрудница массажистка, имевшая близкий контакт с инфицированными, и 33-летний сотрудник аэропорта, контактировавший с большим количеством иностранцев. Последний случай – 42-летний владелец ресторана в Патонге. Все трое заболели 20-21 марта.

Также господин Семркэу повторной призвал к повышенной бдительности всех, кто работает в Патонге, посещает этот город или контактирует с людьми из Патонга. Кроме того, глава РРНО напомнил о том, что в настоящий момент не стоит посещать места массового скопления людей.

 

 

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