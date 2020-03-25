Три новых случая заболевания COVID-19 выявлены на Пхукете

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на Пхукете выросло до 29, при этом три случая были подтверждены в течение последних суток. Соответствующее заявление сделал сегодня (25 марта) глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу.

25 Марта 2020, 01:19 PM

Три новых случая заболевания COVID-19 выявлены на Пхукете, погибших пока нет. Фото: РРНО