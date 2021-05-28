Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 27 мая на острове было выявлено три новых случая заражения коронавирусом.

Новости Пхукета

28 Мая 2021, 05:26 PM

Фото: РРНО

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 647 (включая шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 59 человек, выписаны – 593 заболевших, один пациент скончался.