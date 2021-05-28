Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 27 мая на острове было выявлено три новых случая заражения коронавирусом.

Новости Пхукета

28 Мая 2021, 05:26 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 647 (включая шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 59 человек, выписаны – 593 заболевших, один пациент скончался.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет готовится смягчить коронавирусные ограничения
Таиланд легализует кратом
Делегация ВМФ Великобритании планирует визит на Пхукет
Еще шесть случаев COVID-19 выявлены на Пхукете
Мужчина умер от инфаркта после прививки от COVID-19
У волонтеров территориальной обороны выявили пропажу 28 автоматов АК
Еще пять случаев COVID-19 выявлены на Пхукете
Нацпарки Андаманского моря метят во всемирное наследие
Губернатор призвал не паниковать из-за задержек в записи на вакцинацию
Иностранец найден мертвым в кондоминиуме в Патонге
Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете
Работающих на Пхукете иностранцев привьют китайской вакциной
Шесть новых случаев COVID-19 выявлены на Пхукете
В баре Honey Pot выявили нелегальную продажу спиртного
Метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете

 

Art-Tec Design
Thai Residential
QSI International School Phuket

 