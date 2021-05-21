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Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за четверг, 20 мая, на острове было выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Таким образом провинция продолжает удерживать количество новых заражений ниже десяти.

Новости Пхукета

21 Мая 2021, 05:27 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 613 (включая шесть пациентов из других провинций). В больницах острова находятся на лечении 120 человек, выписаны – 498, один пациент скончался.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

  • Вичит ‒ 71 заражение

  • Рассада ‒ 56

  • Патонг ‒ 58

  • Пхукет-Таун ‒ 60 (Талад-Яй – 33, Талад-Ныа – 27)

  • Чернг-Талей ‒ 45

  • Чалонг ‒ 42

  • Кату ‒ 45

  • Камала ‒ 32

  • Срисунтхорн ‒ 32

  • Раваи ‒ 32

  • Техпкрасаттри ‒ 32

  • Ко-Кэу ‒ 22

  • Паклок ‒ 10

  • Карон ‒ 29

  • Саку ‒ 8

  • Май-Кхао ‒ 9

В рамках государственной прививочной кампании как минимум одну дозу вакцины Sinovac получили 147,2 тыс. жителей Пхукета, всего же должны быть привиты 466,6 тыс. человек. Степень выполнения прививочного плана – 31,5%.

 

 

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