Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 613 (включая шесть пациентов из других провинций). В больницах острова находятся на лечении 120 человек, выписаны – 498, один пациент скончался.
Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:
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Вичит ‒ 71 заражение
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Рассада ‒ 56
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Патонг ‒ 58
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Пхукет-Таун ‒ 60 (Талад-Яй – 33, Талад-Ныа – 27)
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Чернг-Талей ‒ 45
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Чалонг ‒ 42
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Кату ‒ 45
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Камала ‒ 32
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Срисунтхорн ‒ 32
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Раваи ‒ 32
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Техпкрасаттри ‒ 32
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Ко-Кэу ‒ 22
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Паклок ‒ 10
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Карон ‒ 29
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Саку ‒ 8
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Май-Кхао ‒ 9
В рамках государственной прививочной кампании как минимум одну дозу вакцины Sinovac получили 147,2 тыс. жителей Пхукета, всего же должны быть привиты 466,6 тыс. человек. Степень выполнения прививочного плана – 31,5%.