Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за четверг, 20 мая, на острове было выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Таким образом провинция продолжает удерживать количество новых заражений ниже десяти.

Новости Пхукета

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 613 (включая шесть пациентов из других провинций). В больницах острова находятся на лечении 120 человек, выписаны – 498, один пациент скончался.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

Вичит ‒ 71 заражение

Рассада ‒ 56

Патонг ‒ 58

Пхукет-Таун ‒ 60 (Талад-Яй – 33, Талад-Ныа – 27)

Чернг-Талей ‒ 45

Чалонг ‒ 42

Кату ‒ 45

Камала ‒ 32

Срисунтхорн ‒ 32

Раваи ‒ 32

Техпкрасаттри ‒ 32

Ко-Кэу ‒ 22

Паклок ‒ 10

Карон ‒ 29

Саку ‒ 8

Май-Кхао ‒ 9

В рамках государственной прививочной кампании как минимум одну дозу вакцины Sinovac получили 147,2 тыс. жителей Пхукета, всего же должны быть привиты 466,6 тыс. человек. Степень выполнения прививочного плана – 31,5%.