Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Согласно данным РРНО, за все время с появления нового коронавируса на Пхукете подтверждено 217 заражений коронавирусом.
Все три новых случая, подтвержденных по состоянию на конец дня 29 апреля, были выявлены в Банг-Тао. Заболели 53-летний «отельный водитель», 31-летний «преподаватель религиозной школы» и 19-летний «учащийся религиозной школы».
В общей сложности лечение от COVID-19 в настоящий момент проходят 38 пациентов с подтвержденным диагнозом (за сутки число не изменилось). Состояние двух пациентов оцениваетс как тяжело.
Результатов анализов сейчас ожидают 76 человек (против сорока днем ранее). Выздоровели и были выписаны 176 пациентов (против 173 днем ранее).
Скончались за все время три человека (два пациента умерли от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии).