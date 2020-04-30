Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 29 апреля на Пхукете было выявлено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Распределение пациентов с COVID-19 по больницам на конец дня 28 апреля (данные за 29 апреля не учтены). Фото: РРНО

Локации, где были выявлены лица с высоким риском заражения, по постоянию на конец дня 28 апреля (данные за 29 апреля не учтены). Фото: РРНО

Все выявленные случаи COVID-19 на конец дня 28 апреля (данные за 29 апреля не учтены). Фото: РРНО

За прошедшие сутки три пациента с коронавирусом выздоровели и три новых поступили в больницы. Фото: РРНО

Согласно данным РРНО, за все время с появления нового коронавируса на Пхукете подтверждено 217 заражений коронавирусом.

Все три новых случая, подтвержденных по состоянию на конец дня 29 апреля, были выявлены в Банг-Тао. Заболели 53-летний «отельный водитель», 31-летний «преподаватель религиозной школы» и 19-летний «учащийся религиозной школы».

В общей сложности лечение от COVID-19 в настоящий момент проходят 38 пациентов с подтвержденным диагнозом (за сутки число не изменилось). Состояние двух пациентов оцениваетс как тяжело.

Результатов анализов сейчас ожидают 76 человек (против сорока днем ранее). Выздоровели и были выписаны 176 пациентов (против 173 днем ранее).

Скончались за все время три человека (два пациента умерли от вызванной коронавирусом пневмонии, еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии).