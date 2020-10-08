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Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет

В среду, 7 октября, на Пхукете состоялась церемония передачи местным властям трех мобильных лабораторий для проведения анализов на коронавирус. Специальное оснащенные пикапы будут базироваться в аэропорту, но смогут в случае необходимости выезжать и в другие локации.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Октября 2020, 10:12 AM
Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: PR Phuket

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: PR Phuket

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: PR Phuket

Три мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 прибыли на Пхукет. Фото: PR Phuket

На церемонии передачи мобильных лабораторий присутствовали замглавы Департамента эпидемиологии Кхаджонсак Кэучарт и глава Института по контролю за распространением заболеваний в городских условиях Анек Мунгаомкланг.

Как отметил доктор Кэучарт, мобильные лаборатории помогут сократить время проверки иностранных туристов, когда те начнут прибывать на Пхукет.

В свою очередь, доктор Мунгаомкланг объяснил происхождение мобильных лабораторий. Три специально оснащенных пикапа были переданы региональному офиса Минздрава Его Величеством Королем Таиланда Рамой Х «для сбора образцов и проведения анализов на COVID-19 у иностранных туристов».

«Эти пикапы можно использовать для сбора образцов и оперативного тестирования в разных районах. Также их использование сократит время, которое туристам придется проводить в аэропорту в ожидании результатов тестов», – добавил доктор Мунгаомкланг.

По словам специалиста, каждый пикап имеет все необходимое оборудование для проведения тестов на коронавирус. В кузове установлена система фильтрации воздуха, а также системы поддержания постоянной температуры и давления. Проводящие тесты сотрудники не будут контактировать с туристами. Все общение будет вестись через микрофон, а образцы будут забираться через небольшое отверстие в непроницаемой перегородке.

«Местные жители, безусловно, могут положиться на качество наши лабораторий», – добавил он.

Отметим, что в аэропорту Пхукета уже оборудована своя лаборатория для тестирования туристов на коронавирус. Однако ее пропускная способность – всего 50 человек в час.

 

 

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