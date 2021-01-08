Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Три машины столкнулись на пхукетском шоссе

Пять человек были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей 7 января на Bypass Rd. Среди пострадавших – четверо граждан Таиланда и один гражданин Швеции. Впрочем, тяжелых травм никто из них не получил.

Новости Пхукета

8 Января 2021, 03:32 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пять человек были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей 7 января на Bypass Rd. Среди пострадавших – четверо граждан Таиланда и один гражданин Швеции. Впрочем, тяжелых травм никто из них не получил.

Пять человек были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей 7 января на Bypass Rd. Среди пострадавших – четверо граждан Таиланда и один гражданин Швеции. Впрочем, тяжелых травм никто из них не получил.

Пять человек были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей 7 января на Bypass Rd. Среди пострадавших – четверо граждан Таиланда и один гражданин Швеции. Впрочем, тяжелых травм никто из них не получил.

Пять человек были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей 7 января на Bypass Rd. Среди пострадавших – четверо граждан Таиланда и один гражданин Швеции. Впрочем, тяжелых травм никто из них не получил.

От лица полиции подробностями аварии с The Phuket News поделился капитан Пантхонг Понсонгкрам, тогда ведущий дело капитан Вирот Порнпрапрык на звонки из редакции не ответил.

Капитан Понсонгкрам сообщил, что авария произошла в районе торгового центра Premium Outlet в районе 11:20 утра. В столкнувшихся машинах находились пять человек.

Изначальное столкновение произошло между седаном Toyota Vios и внедорожником Isuzu MU-X. По известным капитану данным, управляемый гражданином Швеции перестроился в полосу, по которой двигался внедорожник. Водитель последнего не смог избежать столкновения.

От удара Toyota Vios отлетела влево и врезалась в стоявший на обочине грузовик. В свою очередь Isuzu отбросило вправо, где во внедорожник сзади врезался хетчбэк Toyota Yaris.

Работавшие на месте аварии спасатели отметили, что извлекать водителя пришлось при помощи специальных инструментов, однако полученные им травмы ограничились повреждением руки.

По словам капитана Понсонгкрама, седаном Toyota Vios управлял гражданин Швеции Стиг Горан Йохнссон, за рулем MU-7 находился гражданин Таиланда Чайват Пинкэу. Также в машине в этот момент были некая Напассорн Буасават и неназванная пятилетняя девочка. Хетчбэком Toyota Yaris управлял Саравут Срират. Из всех перечисленных лиц только он по-прежнему находится в больнице.

Обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Отели Пхукета снова закрываются на фоне отсутствия гостей
Тинейджер арестован за две кражи пожертвований из одного и того же храма
Губернатор подписал приказ об обязательном ношении масок
Власти Пхукета: Локдауна на острове пока нет, но школы останутся закрытыми
Школы Пхукета закрываются вплоть до 20 января включительно
У двух пхукетских подростков изъяли свыше 200 кг листьев кратома
Морская черепаха отложила яйца на пляже Ката
Мотоциклист погиб в ДТП в новогоднюю ночь
Новогодние вечеринки в отелях и ресторанах Пхукета разрешены
Новогодние фестивали на Пхукете отменены, запрета на частные вечеринки нет
Число подтвержденных случаев коронавирус на Пхукете выросло до трех
Новогодний фестиваль в Патонге отменен
На Пхукете протестировали 7 тыс. мигрантов, носителей вируса не обнаружено
На Пхукете выпущен приказ об обязательных мерах борьбы с COVID-19
Учебные заведения Пхукета закрываются из-за опасений относительно коронавируса

 

Outrigger Laguna Phuket
Thai Residential
Art-Tec Design
QSI International School Phuket

 