Три машины столкнулись на пхукетском шоссе

Пять человек были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей 7 января на Bypass Rd. Среди пострадавших – четверо граждан Таиланда и один гражданин Швеции. Впрочем, тяжелых травм никто из них не получил.

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Пять человек были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей 7 января на Bypass Rd. Среди пострадавших – четверо граждан Таиланда и один гражданин Швеции. Впрочем, тяжелых травм никто из них не получил.

Пять человек были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей 7 января на Bypass Rd. Среди пострадавших – четверо граждан Таиланда и один гражданин Швеции. Впрочем, тяжелых травм никто из них не получил.

От лица полиции подробностями аварии с The Phuket News поделился капитан Пантхонг Понсонгкрам, тогда ведущий дело капитан Вирот Порнпрапрык на звонки из редакции не ответил.

Капитан Понсонгкрам сообщил, что авария произошла в районе торгового центра Premium Outlet в районе 11:20 утра. В столкнувшихся машинах находились пять человек.

Изначальное столкновение произошло между седаном Toyota Vios и внедорожником Isuzu MU-X. По известным капитану данным, управляемый гражданином Швеции перестроился в полосу, по которой двигался внедорожник. Водитель последнего не смог избежать столкновения.

От удара Toyota Vios отлетела влево и врезалась в стоявший на обочине грузовик. В свою очередь Isuzu отбросило вправо, где во внедорожник сзади врезался хетчбэк Toyota Yaris.

Работавшие на месте аварии спасатели отметили, что извлекать водителя пришлось при помощи специальных инструментов, однако полученные им травмы ограничились повреждением руки.

По словам капитана Понсонгкрама, седаном Toyota Vios управлял гражданин Швеции Стиг Горан Йохнссон, за рулем MU-7 находился гражданин Таиланда Чайват Пинкэу. Также в машине в этот момент были некая Напассорн Буасават и неназванная пятилетняя девочка. Хетчбэком Toyota Yaris управлял Саравут Срират. Из всех перечисленных лиц только он по-прежнему находится в больнице.

Обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено.