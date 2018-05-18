Три машины сгорели за одно утро на Пхукете

Сразу три автомобиля сгорели на Пхукете утром 17 мая. Сперва две машины загорелись после столкновения в Рассаде, а затем легковой автомобиль загорелся в Вичите.

18 Мая 2018 09:38:26

Легковой автомобиль загорелся на Chao Fa East Rd. утром 17 мая. Фото: Полиция Вичита

Первый инцидент произошел около 5:00 утра в тамбоне Рассада, неподалеку от местной школы Baan Kuku School. Как пояснил один из работавших на месте событий пожарных, на проходящей мимо школы улице столкнулись легковой Nissian и пикап. Одно из транспортных средств задело мачту электропередач, и оторвавшийся проводит привел к возгоранию. Приступить к тушению пожара специалисты смогли после того, как линия электропередач была обесточена.

Второй пожар произошел в районе 7:20 утра на Chao Fa East Rd. неподалеку от автозаправки Shell. Автомобиль, двигавшийся в сторону парка имени Рамы IX, самопроизвольно загорелся в ходе движения. Находившиеся внутри двое взрослых и ребенок успели покинуть машину, прежде чем пламя охватило весь салон целиком. Причина возгорания не установлена.