Три клуба на Пхукете обвиняются в нелегальных вечеринках

Шеф полиции Патонга полковник Суджин Нилабоди подтвердил наличие дела против менеджмента трех развлекательных заведений, где в начале апреля проходили вечеринки, которые полиция сочла нарушающими положения Декрета о чрезвычайной ситуации.

Новости Пхукета

13 Мая 2021, 05:35 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Речь идет о мероприятиях, организованных 2-3 апреля клубами Cafe Del Mar Phuket (Камала), Illuzion Патонг) и Shelter Phuket Dance & Night Club (Патонг).

4 апреля глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун подтвердил, что его ведомство зафиксировало восемь новых случаев заражения коронавирусом, при этом четыре из зараженных посещали вечеринки.

Господин Кукиаттикун добавил, что до 7 апреля на Пхукете не фиксировалось новых случаев заражения коронавирусом в течение 103 дней.

В итоге на организаторов вечеринок было заведено дело, которое недавно было передано в офис прокурора. Обвинения предъявлены трем лицам: менеджеру Cafe Del Mar, менеджеру Shelter и Illusion, управляющему директору Shelter и Illusion (оба клуба работают под единым менеджментом).

«Всем троим предъявлены обвинения в нарушении требований Декрета о чрезвычайной ситуации». Однако управляющему директору и менеджеру Shelter дополнительно предъявлены обвинения в том, что их развлекательное заведение работало без соответствующей лицензии», – рассказал полковник Нилабоди.

Статья 9 Декрета о чрезвычайной ситуации предусматривает наказание за нарушение введенных декретом требований в размере до двух лет тюрьмы и/или штрафа в размере 40 тыс. бат.

Статья 26 Закона о развлекательных заведениях гласит, что наказание за работу без лицензии – вплоть до года тюрьмы и/или штраф в размере до 60 тыс. бат.

Полковник Нилабоди добавил, что задержка с передачей дела в прокуратуру связано с тем, что руководство полиции по восьмому региону дало приказ организовать специальный следственный комитет для надзора непосредственно над ходом этого расследования.

В состав комитета вошли представители штаба по восьмому региону, центрального отдела полиции Пхукета, полицейских участков Патонга и Камалы.