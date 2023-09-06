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Три иностранки арестованы при попытке провезти на Пхукет кокаин в желудках

Полиция Саку подтвердила информацию об аресте в пхукетском аэропорту трех гражданок Кении, пытавшихся ввезти на остров крупную партию кокаина по методу, именовавшемуся некогда d народе «Баунти». Наркотики были упакованы в герметичные капсулы, которые женщины проглотили перед вылетом в Таиланд. После ареста 3 сентября сотрудникам полиции пришлось ждать два дня, чтобы капсулы вышли наружу и можно было изучить их содержимое для предъявления обвинений. На троих кенийки везли более 2,85 кг кокаина.

Новости Пхукета

6 Сентября 2023, 06:40 PM
Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Оценка стоимость изъятого кокаина от страницы Phuket Info Center. Фото: Phuket Info Center

Оценка стоимость изъятого кокаина от страницы Phuket Info Center. Фото: Phuket Info Center

Результаты рентгена Нелли Гачери Руури. Фото: Phuket Info Center

Результаты рентгена Нелли Гачери Руури. Фото: Phuket Info Center

Изначальное сообщение о перехвате партии кокаина в международном аэропорту Пхукета было опубликовано вечером 5 сентября на странице отвечающего за аэропорт подразделения Иммиграционного бюро. Впрочем, ведомство не привело никаких деталей и не объяснило, в частности, почему дата ареста была указана в его публикации как «с 3 сентября, примерно с 20:00, и до 5 сентября, до 11:00». На следующий день, 6 сентября, ситуацию прояснил полицейский участок Саку, к зоне ответственности которого относится аэропорт.

Полиция Саку, в частности, сообщила, что информацию о готовящейся попытке контрабанды наркотиков поступила от Управления по контролю за оборотом наркотических средств (ONCB), которое передало следователям из Саку имевшуюся информацию.

В итоге три подходившие под описание гражданки Кении были задержаны по прилету и досмотрены, а затем отправлены на рентген в Thalang Hospital. Обследование в больницы показало наличие в желудках женщин большого количества неких округлых предметов, так что полицейские принялись ждать, пока эти предметы не выйдут. Ожидание тянулось с вечера 3 сентября по утро 5 сентября.

Согласно имеющимся у «Новостей Пхукета» копиям паспортов, за попытку провоза 2,85 кг кокаина были арестованы:

  • Фейс Ванза Вусемби, 26 лет. Обнаружено 1620 кг кокаина вместе с упаковкой;
  • Нелли Гачери Руури, 26 лет. Обнаружено 765 г кокаина;
  • Грейс Вангари Кароки, 34 года. Обнаружено 427 г кокаина.

Согласно заявлению полиции, женщины полностью отказались от сотрудничества со следствием. Обвинения предъявлены по уголовным статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств второй категории, а также по применимым в данном случае статьям Закона от таможне.

Страница Phuket Info Center оценила стоимость изъятого кокаина в 10 млн бат, то есть примерно по 3,5 тыс. за грамм, если считать прямо с упаковкой. 

 

 

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