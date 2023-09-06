Три иностранки арестованы при попытке провезти на Пхукет кокаин в желудках

Полиция Саку подтвердила информацию об аресте в пхукетском аэропорту трех гражданок Кении, пытавшихся ввезти на остров крупную партию кокаина по методу, именовавшемуся некогда d народе «Баунти». Наркотики были упакованы в герметичные капсулы, которые женщины проглотили перед вылетом в Таиланд. После ареста 3 сентября сотрудникам полиции пришлось ждать два дня, чтобы капсулы вышли наружу и можно было изучить их содержимое для предъявления обвинений. На троих кенийки везли более 2,85 кг кокаина.

Новости Пхукета

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Три кенийки были арестованы при попытке ввезти на Пхукет более 2,85 кг кокаина в желудках. Фото: Sakhu Police

Изначальное сообщение о перехвате партии кокаина в международном аэропорту Пхукета было опубликовано вечером 5 сентября на странице отвечающего за аэропорт подразделения Иммиграционного бюро. Впрочем, ведомство не привело никаких деталей и не объяснило, в частности, почему дата ареста была указана в его публикации как «с 3 сентября, примерно с 20:00, и до 5 сентября, до 11:00». На следующий день, 6 сентября, ситуацию прояснил полицейский участок Саку, к зоне ответственности которого относится аэропорт.

Полиция Саку, в частности, сообщила, что информацию о готовящейся попытке контрабанды наркотиков поступила от Управления по контролю за оборотом наркотических средств (ONCB), которое передало следователям из Саку имевшуюся информацию.

В итоге три подходившие под описание гражданки Кении были задержаны по прилету и досмотрены, а затем отправлены на рентген в Thalang Hospital. Обследование в больницы показало наличие в желудках женщин большого количества неких округлых предметов, так что полицейские принялись ждать, пока эти предметы не выйдут. Ожидание тянулось с вечера 3 сентября по утро 5 сентября.

Согласно имеющимся у «Новостей Пхукета» копиям паспортов, за попытку провоза 2,85 кг кокаина были арестованы:

Фейс Ванза Вусемби, 26 лет. Обнаружено 1620 кг кокаина вместе с упаковкой;

Нелли Гачери Руури, 26 лет. Обнаружено 765 г кокаина;

Грейс Вангари Кароки, 34 года. Обнаружено 427 г кокаина.

Согласно заявлению полиции, женщины полностью отказались от сотрудничества со следствием. Обвинения предъявлены по уголовным статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств второй категории, а также по применимым в данном случае статьям Закона от таможне.

Страница Phuket Info Center оценила стоимость изъятого кокаина в 10 млн бат, то есть примерно по 3,5 тыс. за грамм, если считать прямо с упаковкой.