Три иностранки арестованы при попытке провезти на Пхукет кокаин в желудках

Изначальное сообщение о перехвате партии кокаина в международном аэропорту Пхукета было опубликовано вечером 5 сентября на странице отвечающего за аэропорт подразделения Иммиграционного бюро. Впрочем, ведомство не привело никаких деталей и не объяснило, в частности, почему дата ареста была указана в его публикации как «с 3 сентября, примерно с 20:00, и до 5 сентября, до 11:00». На следующий день, 6 сентября, ситуацию прояснил полицейский участок Саку, к зоне ответственности которого относится аэропорт.
Полиция Саку, в частности, сообщила, что информацию о готовящейся попытке контрабанды наркотиков поступила от Управления по контролю за оборотом наркотических средств (ONCB), которое передало следователям из Саку имевшуюся информацию.
В итоге три подходившие под описание гражданки Кении были задержаны по прилету и досмотрены, а затем отправлены на рентген в Thalang Hospital. Обследование в больницы показало наличие в желудках женщин большого количества неких округлых предметов, так что полицейские принялись ждать, пока эти предметы не выйдут. Ожидание тянулось с вечера 3 сентября по утро 5 сентября.
Согласно имеющимся у «Новостей Пхукета» копиям паспортов, за попытку провоза 2,85 кг кокаина были арестованы:
- Фейс Ванза Вусемби, 26 лет. Обнаружено 1620 кг кокаина вместе с упаковкой;
- Нелли Гачери Руури, 26 лет. Обнаружено 765 г кокаина;
- Грейс Вангари Кароки, 34 года. Обнаружено 427 г кокаина.
Согласно заявлению полиции, женщины полностью отказались от сотрудничества со следствием. Обвинения предъявлены по уголовным статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств второй категории, а также по применимым в данном случае статьям Закона от таможне.
Страница Phuket Info Center оценила стоимость изъятого кокаина в 10 млн бат, то есть примерно по 3,5 тыс. за грамм, если считать прямо с упаковкой.