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Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса

Три иностранца были госпитализированы после того, как в бок их автомобиля врезался туристический автобус. В самом автобусе в момент аварии пассажиров не было.

Новости Пхукета

27 Ноября 2019, 05:52 PM
Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Капитан Сурачат Тхонгйай из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о ДТП у автосалона Isuzu в Ко-Кэу около 14:45 среды, 27 ноября. Согласно поступившей в участок информации, на шоссе Thepkrasattri Rd. столкнулись легковой автомобиль и автобус.

На месте событий полицейские обнаружили белый седан Toyota Vios с серьезно поврежденной левой частью корпуса, а также туристический автобус с логотипом компании Anex, у которого была повреждена правая передняя часть кузова.

К моменту прибытия полиции пострадавших на месте событий уже не было. Всех их – управлявшую машиной женщину и двух ее пассажиров мужского пола – отвезли в Vachira Hospital для оказания медицинской помощи.

«Один из мужчин получил серьезные травмы, поскольку сидел на переднем пассажирском сидении [куда пришелся основной удар]», – заявил капитан Тхонгйай.

«Информации об их состоянии у меня пока нет. Я пока что еду в больницу», – добавил офицер.

Капитан Тхонгйай подтвердил, что все пострадавшие являются иностранцами, однако информацией об их национальностях на момент беседы он не располагал.

Офицер отметил, что некий свидетель сообщил ему, что двигавшийся в южном направлении автобус врезался в машину, когда та выполняла разворот в выделенной для этого зоне у дилерского центра Isuzu. Впрочем, офицер не уточнил, кто именно рассказал ему об этом – водитель автобуса или кто-то из других участников дорожного движения (в терминологии тайской полиции свидетелем может пониматься и непосредственный участник аварии).

Также капитан Тхонгйай добавил, что не намерен выдвигать против кого-либо обвинения по факту ДТП пока не выяснит больше об обстоятельствах инцидента.

 

 

 

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