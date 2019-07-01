Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Три гражданина Мьянмы серьезно пострадали в столкновении машины и мотоцикла

Полиция Чалонга продолжает выяснять обстоятельства дорожной аварии, в результате которой серьезно пострадали три гражданина Мьянмы.

Новости Пхукета

1 Июля 2019, 02:13 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила сообщение о ДТП на шоссе Chao Fah West Rd. около 20:30 субботы, 29 июня.

Cогласно предварительной версии событий, мотоцикл Honda Wave с тремя гражданами Мьянмы врезался в седан Nissan Sunny под управлением 72-летнего экспата. Столкновение произошло в тот момент, когда машина сворачивала с шоссе на заправку, а удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь.

Управлявший седаном Уильям Лютье Сакс заявил полицейским, что мотоцикл двигался с высокой скоростью, при этом передняя фара у него не работала.

В результате аварии трое находившихся на мотоцикле граждан Мьянмы получили серьезные травмы и были доставлены в больницу Vachira Phuket Hospital by rescue workers. Согласно полицейскому отчету, ни одного мотоциклетного шлема на месте аварии найдено не было.

Обвинений по факту ДТП пока никому не предъявлено.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Официальные лица ищут владельца медленного лори из Камалы
Пхукетские виллы нашли путь на Airbnb Luxe
Расширение трассы 4027 в Паклоке обойдется в 720 млн бат
Премьер-министр Таиланда посетит Пхукет 8 июля
Власти Таиланда обсуждают обязательную страховку для туристов
ТАТ хочет видеть туристов из Исана на Пхукете
Часть Палока останется без электричества 28 июня
Спасатели приняли роды у пассажирки застрявшего в пробке тук-тука
При полицейском участке Пхукет-Тауна открыли бесплатную парикмахерскую
Учебная эвакуация в Патонге признана успешной
Двое китайцев организовали ограбление соотечественницы в «фальшивом такси»
Водитель тук-тука из Патонга объяснил убийство самообороной
Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе
Часть Thep Anusorn Rd. в Вичите останется без электричества 26 июня
Часть Чалонга останется без электричества 25 июня

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential

 