Три гражданина Мьянмы серьезно пострадали в столкновении машины и мотоцикла

Полиция Чалонга продолжает выяснять обстоятельства дорожной аварии, в результате которой серьезно пострадали три гражданина Мьянмы.

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Полиция Чалонга получила сообщение о ДТП на шоссе Chao Fah West Rd. около 20:30 субботы, 29 июня.

Cогласно предварительной версии событий, мотоцикл Honda Wave с тремя гражданами Мьянмы врезался в седан Nissan Sunny под управлением 72-летнего экспата. Столкновение произошло в тот момент, когда машина сворачивала с шоссе на заправку, а удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь.

Управлявший седаном Уильям Лютье Сакс заявил полицейским, что мотоцикл двигался с высокой скоростью, при этом передняя фара у него не работала.

В результате аварии трое находившихся на мотоцикле граждан Мьянмы получили серьезные травмы и были доставлены в больницу Vachira Phuket Hospital by rescue workers. Согласно полицейскому отчету, ни одного мотоциклетного шлема на месте аварии найдено не было.

Обвинений по факту ДТП пока никому не предъявлено.





