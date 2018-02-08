Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца

Три мероприятия, посвященных пхукетской кухне, пройдут в Пхукет-Тауна и Патонга с конца февраля по конец марта.

10 Февраля 2018 15:00:00

Фото: Phuket PR Department

Серия анонсированных накануне мероприятий преследует цель продвижения Пхукета как Города гастрономии ЮНЕСКО (соответствующий статус Пхукет-Таун и вся провинция получили несколько лет назад).

Первое из гастрономический мероприятий пройдет 21-23 февраля в музее Тай Хуа на улице Krabi Rd. в Пхукет-Тауне и станет одним из элементов фестиваля в честь китайского Нового года, объявил губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг.

Второе пмероприятие состоится 2-4 марта в торгово-развлекательном комплексе Jungceylon в Патонге, а третье пройдет 24-26 марта в комплексе LimeLight Avenue в Пхукет-Тауне. Организатор все трех событий – пхукетское Управление здравоохранения, нацелены они как на туристов, так и на местных жителей.

«Мы приглашаем людей попробовать вкусные, чистые и безопасные блюда; насладиться шоу-программой и принять участие в многочисленных развлекательных мероприятиях», – заявил губернатор Плодтхонг.