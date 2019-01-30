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Три дня коронации Рамы Х будут выходными в Таиланде

Все три дня коронации Рамы Х – с 4 по 6 мая – будут нерабочими днями в Таиланде. Соответствующее объявление сделало правительство страны накануне.

Новости Пхукета

30 Января 2019, 10:21 AM
Королевская монограмма Рамы Х. Фото: Wikimedia Commons

Королевская монограмма Рамы Х. Фото: Wikimedia Commons

Коронация Рамы Х начнется в субботу, 4 мая, и продлится вплоть до 6 числа включительно. Таким образом дополнительным выходным в мае станет первый понедельник месяца.

Как пишет Bangkok Post, подготовка к коронации начнется в начале апреля.

В середине месяца в столичном храме Wat Suthat Thepphawararam буддистские монахи проведут церемонию благословления воды из 108 священных источников.

На 2 мая запланирована церемония, в ходе которой Рама Х отдаст дань уважения богам. 3 мая состоится процессия с золотой регалией Пхра Супханнапаб содержащей полное имя и все титулы нового Короля.

Непосредственно сама коронация пройдет 4 мая. 5 числа состоится процессия по столице, носящая название Лиап Пхра Накхон. 6 мая Король приветствует свой народ и примет послов других государств.

 

 

 

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