Три дня коронации Рамы Х будут выходными в Таиланде

Коронация Рамы Х начнется в субботу, 4 мая, и продлится вплоть до 6 числа включительно. Таким образом дополнительным выходным в мае станет первый понедельник месяца.
Как пишет Bangkok Post, подготовка к коронации начнется в начале апреля.
В середине месяца в столичном храме Wat Suthat Thepphawararam буддистские монахи проведут церемонию благословления воды из 108 священных источников.
На 2 мая запланирована церемония, в ходе которой Рама Х отдаст дань уважения богам. 3 мая состоится процессия с золотой регалией Пхра Супханнапаб содержащей полное имя и все титулы нового Короля.
Непосредственно сама коронация пройдет 4 мая. 5 числа состоится процессия по столице, носящая название Лиап Пхра Накхон. 6 мая Король приветствует свой народ и примет послов других государств.