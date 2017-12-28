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Три дня до рандеву в Royal Phuket Marina

Организаторы Phuket RendezVous вышли на финишную прямую и через неделю представят публике шоу, которое обещает стать крупнейшим и самым захватывающим событием в сфере яхт и люкcовой жизни, когда-либо проводившимся на Пхукете.

Партнерский материал

1 Января 2018 11:00:00

На выставке 4-7 января будут представлены более 40 яхт. Фото: Phuket RendezVous
На выставке 4-7 января будут представлены более 40 яхт. Фото: Phuket RendezVous

Шоу пройдет c 4 по 7 января в удостоенной высоких наград гавани Royal Phuket Marina, которая станет витриной для презентации широкого спектра люксовой продукции и услуг, при этом для гостей посещение выставки будет большим, чем просто визит на яхтенное шоу.

Выставка Phuket RendezVous является прямым наследником популярного Phuket International Boat Show (PIMEX), проходившего в этой же гавани более десяти лет подряд. Однако новая выставка обещает быть больше и лучше предшественницы: в гавани будет больше лодок, в выставочном зале – больше павильонов, а акцент будет сделан на впечатлениях посетителей.

Выводя наследие PIMEX на новый уровень, участники первого Phuket RendezVous представят не менее 40 лодок. Участие в мероприятии примут ведущие яхтенные дилеры. В частности, шесть лодок покажет Boat Lagoon Yachting, а рекордно большая экспозиция Simpson Marine будет состоять из девяти яхт. При это уже подтверждены три региональные премьеры яхт, которые ранее в этих водах не появлявлялись.

На частном острове Ранг-Ной, расположенного недалеко от устья канала, ведущего к Royal Phuket Marina, будет организован отдельный хаб для супер-яхт, где встанут на якорь вплоть до шести величественных лодок. Тем временем в выставочном зале Royal Phuket Marina ведущие поставщики яхтенного оборудования, аксессуаров и услуг будут представлять свою продукцию и сервисы энтузиастам яхтенного любого уровня и на любой бюджет.

Кроме внушительного яхтенного лайнапа, гостей Phuket RendezVous ждет экспозиция люксовых товаров и услуг, включая ювелирные изделия, модные аксессуары, мебель, предложения от пхукетских отелей и девелоперов. На время выставки центральная площадь Roayl Phuket Marina – Town Square – превратится в динамичный и захватывающий хаб стильной жизни с показом мод, демонстрацией люксовых автомобилей, выездными точками баров и ресторанов.

Четырехдневная выставка будет мероприятием для всей семьи, благодаря изобилию сопутствующих мероприятий. В частности, социальный проект Elephant Parade привезет на выставку два десятка красочных моделей слонят, выполненных в натуральную величину. Также гости смогут раскрасить миниатюрные фигурки этих знаковых для Таиланда животных, а собранные средства будут направлены на защиту слонов в Таиланде.

В течение всех четырех дней в Royal Phuket Marina будут проходить семинары и мастер-классы по различным темам, включая яхтенное дело, менеджмент ресурсов и защиту природы, недвижимость, туризм, криптовалюты и другие. Каждый день будет завершаться живой музыкой, вечеринками и насыщенной развлекательной программой. На Phuket RendezVous каждый найдет что-то себе по вкусу.

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