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Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом

Официальные лица во главе с вице-губернатором Супотом Ротрыангом На-Нонгкхаем при поддержке полиции и военных провели инспекцию на пляже Фридом. В ходе рейда были задержаны три человека, занимавшихся торговлей на государственной земле.

Новости Пхукета

17 Января 2020, 03:52 PM
Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Три человека задержаны за самовольную установку торговых лотков на пляже Фридом. Фото: Phuket PR Department

Как следует из сообщения PR-службы пхукетской администрации, в ходе инспекции были обнаружены девять установленных на государственной земле торговых лотков для продажи еды и напитков туристам. Задержаны, впрочем, были лишь три человека.

В сообщении PR-службы не приводятся имена задержанных, но указывается, что обвинения против них выдвинуты по статьям 9 и 112 Закона о земельной политике.

«Власти Пхукета по-настоящему хотят сохранить пляжи для общественности, и мы уже привлекли к ответственности немало людей, самовольно захватывавших общественные пространства для заработка, преимущественно пляжных торговцев. В этом же случае речь также идет и захвате земли на территории, охраняемой в соответствии с Законом о политике в сфере лесов», – заявил вице-губернатор На-Нонгкхай.

«В большинстве своем нарушители говорят, что делают это, потому что им надо зарабатывать на жизнь. Но если каждый будет так думать, то пляжи будут покрыты лотками», – добавил он.

Вице-губернатор также подчеркнул, что сохранение красоты пляжей необходимо, чтобы Пхукет мог конкурировать с курортами соседних стран.

 

 

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