Три человека задержаны на Пхукете с наркотиками

Двое мужчин и женщина были задержаны сотрудниками полиции на КПП Та-Чат-Чай при попытке ввезти на Пхукет партию наркотиков.

17 Февраля 2018 08:44:35

Фото: Полиция Та-Чат-Чай

Дежурящие на КПП Та-Чат-Чай сотрудники пхукетской полиции задержали трех предполагаемых наркокурьеров, пытавшихся ввезти на остров 542 таблетки метамфетамина (яба) и 16,6 г наркотика в кристаллической форме (я-айс).

Груз наркотиков был обнаружен в ходе обычной проверки въезжающего на Пхукет транспорта около 0:30 ночи 16 февраля. Задержаны были 34-летний Ануджит Буатонг, 31-летний Мана Чангнам и 29-летняя Наттайа Чойбуакэу.

Всем троим были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Задержанные отказались признавать выдвинутые против них обвинения.