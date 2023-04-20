Три человека пострадали в ДТП на шоссе у Makro

Скутер Honda Scoopi под управлением молодой женщины врезался в придорожный столб на шоссе у магазина Makro в Вичите утром 20 апреля. Травмы получила и она, и двое ее пассажиров мужского пола. По словам очевидца, женщина просто не справилась с управлением, другие транспортные средства в ДТП вовлечены не были. О результатах тестов на алкоголь и наркотики информации нет.

Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Сурачат Тхонгйяй из полицейского участка Вичита (Makro «в Кату» на самом деле находится в Вичите) получил сообщение о ДТП на Wichitsongkram Rd. примерно в 4:15 утра четверга, 20 апреля.

На месте аварии полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в столб скутер Honda Scoopy красного цвета и трех пострадавших – женщина и первый из мужчин лежали на земле, второй мужчина стоял, но у него была видна травма головы.

После оказания первой помощи всех троих доставили в больницу Vachira Phuket Hospital. О тяжести травм информации нет, равно как и о личностях. На вид всем пострадавшим порядка 25 лет.

Очевидец из числа водителей рассказал полицейским, что ехал следом за скутером, когда тот потерял управление и врезался в столб на обочине дороге. Мужчина не сказал, что, по его мнению, могло привести к аварии. Полиция своих собственных версий тоже не озвучила.

В ходе одного из заседаний Центра по снижению аварийности в Сонгкран вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам потребовал, чтобы при ДТП с погибшими и пострадавшими проводилась проверка всех участников событий на алкоголь. О результатах тестов в данном случае информации нет.