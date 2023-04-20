Три человека пострадали в ДТП на шоссе у Makro

Капитан Сурачат Тхонгйяй из полицейского участка Вичита (Makro «в Кату» на самом деле находится в Вичите) получил сообщение о ДТП на Wichitsongkram Rd. примерно в 4:15 утра четверга, 20 апреля.
На месте аварии полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в столб скутер Honda Scoopy красного цвета и трех пострадавших – женщина и первый из мужчин лежали на земле, второй мужчина стоял, но у него была видна травма головы.
После оказания первой помощи всех троих доставили в больницу Vachira Phuket Hospital. О тяжести травм информации нет, равно как и о личностях. На вид всем пострадавшим порядка 25 лет.
Очевидец из числа водителей рассказал полицейским, что ехал следом за скутером, когда тот потерял управление и врезался в столб на обочине дороге. Мужчина не сказал, что, по его мнению, могло привести к аварии. Полиция своих собственных версий тоже не озвучила.
В ходе одного из заседаний Центра по снижению аварийности в Сонгкран вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам потребовал, чтобы при ДТП с погибшими и пострадавшими проводилась проверка всех участников событий на алкоголь. О результатах тестов в данном случае информации нет.