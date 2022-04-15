Три человека пострадали в ДТП на Пхукете 14 апреля

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) зафиксировал три дорожных аварии на острове 14 апреля. В результате этих официально признанных инцидентов пострадали три человек, которым потребовалась госпитализация. Новых смертей не было.

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На совещании по итогам третьего из «семи дней опасности» на дорогах председательствовал заместитель начальника полиции Пхукета полковник Джирасак Сиемсак.

В ходе встречи, как и в предыдущие дни, прозвучали стандартные тезисы о том, что большинство ДТП на Пхукете связано с мотоциклами; самые распространенные примеры «рискованного поведения» на дорогах – это превышение скорости, езда без шлемов и ремней безопасностей; больше всего штрафов выписывается за отсутствие шлемов, следом идут отсутствие водительских прав, игнорирование сигналов светофора и не пристегнутые ремни.

При этом, в отличие от прочих лет, официальные лица снова не привели количества выписанных штрафов.

По итогам четырех дней усиленного контроля на дорогах официальные лица признали 17 аварий, в которых пострадали 15 человек и два погибли. На морском транспорте происшествий не было.

В целом по стране за четыре дня было официально зарегистрировано 1195 аварий, погиб 41 человек, пострадали 1185.