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Три человека пострадали в ДТП на главном шоссе Пхукета

Автомобиль с водителем и двумя пассажирами вылетел с проезжей части на Thepkrasattri Rd. ночью 6 февраля. Один из пассажиров вылетел из салона и ударился головой об горшок с декоративным растением, в результате чего получил серьезную травму.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Февраля 2022, 04:19 PM
Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередное серьезное ДТП произошло к югу от памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заместитель начальника полиции Таланга подполковник Санит Суконг получил сообщение о ДТП у мотосалона Yamaha к югу от памятника Героиням в районе 1:30 ночи.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили вылетевший на обочину желтый хэтчбек Honda Jazz с оторванной передней частью кузова. Двигатель и передняя ось находились у разделительной полосы примерно в 50 м от места, где завершил свой путь сам автомобиль.

Как отметил подполковник Суконг, в момент аварии в салоне Honda Jazz находились три человека – двое мужчин и женщина. Водитель Наттапонг Моуди получил травмы груди и головы, находившаяся на переднем сиденье Суниса Тхепарат повредила ноги, сидевшего сзади Сиривата Пхумирака выбросило из машины и он ударился головой об горшок с декоративным растением перед мотосалоном. Всех пострадавших доставили в Thalang Hospital.

Один из очевидцев рассказал полицейским, что хэтчбек на высокой скорости двигался по направлению от Пхукет-Тауна в сторону памятника Героиням. В повороте водитель не справился с управлением, в результате чего машина задела придорожный отбойник, после чего в неконтролируемом вращении ударился об отбойник на разделительной полосе и вылетела на обочину, где врезалась в мачту электропередач.

После аварии на место событий пришлось вызвать муниципальных рабочих, чтобы они засыпали песком и известняком потеки масла, оставшиеся на проезжей части. О предъявлении водителю обвинений на момент подготовки материала не сообщалось – полиция продолжала установление обстоятельств ДТП.

 

 

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