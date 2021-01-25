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Три человека пострадали в ДТП на главном шоссе Пхукета

Пикап с тремя мужчинами в кабине врезался в мачту электропередач у китайского храма в Тха-Рыа вечером 24 января. Водитель и пассажиры были госпитализированы, полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Января 2021, 04:59 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП на известном высокой аварийностью участке Thepkrasattri Rd. у китайского храма в Тха-Рыа коло 22:00 воскресенья, 24 января. Вызов принял капитан Сомнук Кэупет.

На месте событий полицейские обнаружили черный пикап Toyota Hilux Revo с номерными знаками провинции Уттарадит, который врезался в столб на обочине шоссе. Если судить по расположению, машина двигалась в сторону Ко-Кэу и Пхукет-Тауна.

Сидевшие на передних сидениях Кханчит Кхампха и Тхаватчай Вивак повредили головы. Находившийся сзади Тхирапхат Кэупет повредил ногу. При этом на момент прибытия помощи мужчина был безсознания. Всех троих доставили в больницу Thalang Hospital.

Авария произошла во время дождя, когда дорога была мокрой. Однако полиция также обнаружила в кабине пикапа две пустые бутылки из-под пива. На момент составления полицейского рапорта было неизвестно, могли ли управлявший пикапом Тхирапхат Кэупет быть пьян.

 

 

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