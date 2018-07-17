The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Три человека пострадали в драке на пхукетской свадьбе

Трое молодых людей пострадали в ходе драки, разгоревшейся посреди свадебных празднований на острове Сирэ после полуночи 17 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июля 2018 17:23:59

Фото: Полиция Пхукет-Тауна
Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Полиция получила сообщение о драке на острове Сирэ около 2:00 ночи 17 июля. Прибывшие на место событий полицейские обнаружили толпу местных жителей, собравшихся перед залом для проведения массовых мероприятий в поселке Лэм-Тукэ. В ходе общения с ними полицейские узнали, что двоих местных жителей – неких Панью и Ао Прамонгкита – уже доставили в больницу административной организации Пхукета (OrBorJor). Еще один мужчина, имя которого журналистам не сообщили, был доставлен в Vachira Hospital.

На месте событий полицейские обнаружили три стреляные гильзы .38 калибра. Однако наличие у кого-либо из пострадавших огнестрельных ран полицейские пока не подтвердили. Согласно первым сообщениям, Ао Прамонгкит получили четыре удара неким острым объектом, а у Паньи были «раны по всему телу». Информация о третьем пострадавшем отсутствует в принципе.

Полиция пока не установила, что привело к драке на свадьбе. При этом полиция сообщила, что участвовали в потасовке «две банды молодежи: Тхай Май и Ко Сирэ». Первый из терминов – одно из именований морских цыган в тайском языке, второе словосочетание дословно обозначает «остров Сирэ», где и произошел инцидент.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.