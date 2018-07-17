Три человека пострадали в драке на пхукетской свадьбе

Трое молодых людей пострадали в ходе драки, разгоревшейся посреди свадебных празднований на острове Сирэ после полуночи 17 июля.

17 Июля 2018 17:23:59

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Полиция получила сообщение о драке на острове Сирэ около 2:00 ночи 17 июля. Прибывшие на место событий полицейские обнаружили толпу местных жителей, собравшихся перед залом для проведения массовых мероприятий в поселке Лэм-Тукэ. В ходе общения с ними полицейские узнали, что двоих местных жителей – неких Панью и Ао Прамонгкита – уже доставили в больницу административной организации Пхукета (OrBorJor). Еще один мужчина, имя которого журналистам не сообщили, был доставлен в Vachira Hospital.

На месте событий полицейские обнаружили три стреляные гильзы .38 калибра. Однако наличие у кого-либо из пострадавших огнестрельных ран полицейские пока не подтвердили. Согласно первым сообщениям, Ао Прамонгкит получили четыре удара неким острым объектом, а у Паньи были «раны по всему телу». Информация о третьем пострадавшем отсутствует в принципе.

Полиция пока не установила, что привело к драке на свадьбе. При этом полиция сообщила, что участвовали в потасовке «две банды молодежи: Тхай Май и Ко Сирэ». Первый из терминов – одно из именований морских цыган в тайском языке, второе словосочетание дословно обозначает «остров Сирэ», где и произошел инцидент.