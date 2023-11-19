Три человека пострадали при стрельбе в Патонге

Три человека были госпитализированы в результате драки со стрельбой на Бангла-Роуд в Патонге ночью 19 ноября. Полиция арестовала стрелка на месте событий, им оказался зазывала из местного развлекательного заведения. Причиной инцидента стал прошлогодним конфликт между подозреваемым и другим мужчиной, с которым он этой ночью столкнулся на улице. Пострадали и два человека, которые просто оказались не в том месте не в то время (и, видимо, пытались разнять конфликтующих).

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о стрельбе в окрестностях Бангла-Роуд поступило в полицейский участок Патонга около 2:25 часов утра, когда все заведения должны были быть уже закрыты.

Об инциденте были проинформированы начальник полиции Пхукета генерал-майор Синлерт Сукхум и глава полиции Патонга полковник Суджин Нилабоди. Последний был переведен со службы еще в марте, но по-прежнему фигурирует во всех формальных отчетах как лицо, отдающее распоряжения и принимающее доклады о важных происшествиях.

Стрелок был арестован прямо на месте событий, указанном полицией как «парковка на Soi Lao». В публикации Phuket Info Center место событий указанно просто как «Soi Bangla».

Подозреваемым оказался некий Джеттанай Конгсири, гражданин Таиланда, работающий зазывалой на Бангла-Роуд. У мужчины изъяли короткоствольный револьвер Smith & Wesson калибра .38. Пятизарядное оружие было официально зарегистрировано, но неизвестно, на чье имя.

Согласно данным предварительного расследования, господин Конгсири увидел на улице некого «богатого парня» Тхирасака Кирирата, с которым имел конфликт в прошлом году. Между мужчинами произошла новая ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки господин Конгсири достал револьвер и прострелил господину Кирирату левую руку.

Также пострадали два очевидца происходивших событий, которые, согласно предварительным, пытались вмешаться и остановить конфликт. Гражданин Таиланда Сомнык Науннум был госпитализирован с простреленной левой ногой, мужчина по имени Порнсак Суваннарит получил ножевое ранение правой кисти. Полиция пока не уточнила, кто именно был вооружен ножом.

Президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что инцидент произошел на на самой Bangla Road, а именно на отходящей от нее Soi Lao. Также он добавил, что стрелок был бывшим работником индустрии развлечений Патонга, а не действующим.

Господин Крыасомбат добавил, что в общей сложности пострадали пять человек (в частности, на фото из полиции видно марлевый тампон на голове стрелка). Оперативный арест подозреваемого он отнес на счет дополнительных мер безопасности, принятых в рамках подготовки к продлению разрешенных часов работы баров и клубов до 4:00.

Полиция Патонга пока ничего не сказала относительного предъявления обвинений господин Конгсири и другим участникам драки. Правоохранительные органы провинции пока не сделали официального заявлений в связи с инцидентом.

При этом почти все последние аресты местная полиция стандартно сопровождала словами о важности обеспечения законности для укрепления уверенности туристов в Пхукете как в безопасном месте для отдыха.

На опубликованных утром 19 ноября фотографиях запечатлен находящийся в Патонге губернатор Сопхон Суваннарат. На диване рядом с ним сидит мэр города Чалермсак Манисри. Фотографии сделаны в ТЦ Jungceylon, стандартном месте проведения важных пресс-конференций в Патонге.