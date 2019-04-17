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Три человека погибли в авариях с начала Семи дней опасности на дорогах Пхукета

На Пхукете подходят к концу очередные Семь дней опасности на дорогах. По состоянию на предпоследний день кампании (16 апреля) на острове было зафиксировано три ДТП с летальным исходом.

Новости Пхукета

17 Апреля 2019, 12:28 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Молодая гражданка Таиланда погибла 15 апреля в дорожной аварии, произошедшей на трассе, ведущей от памятника Героиням к мысу Яму. Как следует из отчета пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), 20-летняя Кунвани Хеммин погибла при выполнении обгона. Мотоцикл под управлением женщины лоб в лоб столкнулся с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В предыдущие дни Семи дней опасности на дорогах Пхукета произошло еще два ДТП с летальным исходом. Управлявший мотоциклом гражданин Мьянмы Йе Мин Аунг погиб в дорожной аварии на Wichit Songkram Rd. в пятницу, 12 апреля. (мотоцикл под управлением мужчины также столкнулся с микроатобусом). Два дня спустя, 14 апреля, в дорожной аварии в Камале погиб 34-летний водитель грузовика Адисак Тханон. По версии полиции, мужчина не справился с управлением грузовиком на мокрой дороге, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в каменную глыбу.

 

 

 

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