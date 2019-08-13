Три человека погибли при обрушении строящегося здания в Раваи

Спасатели закончили поисковую операцию на месте обрушения одного из зданий строящегося отельного комплекса в Раваи. В результате инцидента погибли трое рабочих из Мьянмы, еще восемь получили травмы.

Обрушение здания на стройплощадке проекта La Vita Phuket Resort в Раваи произошло около 14:30 воскресенья, 10 августа. После инцидента в больницы острова были доставлены десять пострадавших рабочих, еще один строитель скончался, под завалами остались двое.

Тело первого из придавленных бетонными и металлическими конструкциями рабочих было найдено и извлечено из-под обломков около 2:30 ночи 11 августа, тело второго – около 9:30 утра. К настоящему моменту официальные лица озвучили имя лишь одного из погибших. Им оказался трудовой мигрант из Мьянмы Мин Найнг.

Руководитель поисково-спасательной операции подтвердил The Phuket News, что в момент обрушения в здании работали 11 человек. Таким образом все погибшие к настоящему моменту найдены.

Причина обрушения озвучена пока что не была. Реализующая проект La Vita Phuket Resort группа VIP Thailand инцидент не прокомментировала.

Согласно проекту, комплекс La Vita Phuket Resort должен состоять из пяти отельных корпусов высотой от пяти до восьми этажей. Заявленный номерной фонд – 516 единиц. Обрушившееся здание задумывалось как будущий клабхаус.