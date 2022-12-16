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Три человека арестованы за наркотики в Таланге, Раваи и Пхукет-Тауне

Центральный отдел полиции Пхукета провел очередную серию арестов по наркотическим статьям в разных районах провинции. Арестованы двое мужчин и женщина, изъяты 637 метамфетаминовых таблеток, 345 граммов кристаллов, два пистолета с боеприпасами.

Новости Пхукета

17 Декабря 2022, 08:00 AM
Центральный полицейский участок провинции продолжает кампанию по борьбе с криминалом. Фото: PR Phuket

Центральный полицейский участок провинции продолжает кампанию по борьбе с криминалом. Фото: PR Phuket

Аресты были произведены полицией центральным отделом провинциальной полиции Пхукета, но в зоне ответственности других полицейских участков. Как и в случае с предыдущими подобными отчетами, в качестве непосредственного руководителя операций указан подполковник Пичит Тхонгто, а саму информацию распространил провинциальный офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket). В публикации говорится о следующих арестованных:

Дело 1. Наттапонг (прозвище Бой, фамилия не указана). Возраст 30 лет. Место ареста – тамбон Тхепкрасаттри. Изъято 311,1 грамма кристаллического метамфетамина (я-айс), три содержащие метамфетамин таблетки (яба), пистолет .45 калибра и шесть патронов к нему. Подозреваемый передан в полицейский участок Таланга для предъявления обвинений по статьям о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Дело 2. Атхичай (прозвище Сиеу, фамилия не указана). Возраст 38 лет. Место ареста – тамбон Раваи. Изъято 634 метамфетоминовых таблетки и 33,09 грамма кристалов, а также кустарно изготовленный пистолет под боеприпасы для гладкоствольного оружия 12 калибра и пять патронов. Подозреваемый передан в полицейский участок Чалонга для предъявления обвинений по статьям о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Дело 3. Вимонван (прозвище Анун, фамилия не указана). Возраст 41 год. Арестована в Пхукет-Тауне на основании положительного анализа мочи на метамфетамин. Подозреваемая передана в полицейский участок Пхукет-Тауна для предъявления обвинений в употреблении наркотических средств первой категории.

Также в серии отдельных публикаций PR-служба провинции сообщила о нескольких других арестах. Кроме того, в редакцию «Новостей Пхукета» поступают сообщения о новых рейдах. Соответствующая информация будет опубликована после обработки.

 

 

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