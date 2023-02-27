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Три человека арестованы за наркотики на Пхукете

Власти Пхукета отчитались об аресте трех человек по обвинению в незаконном обороте наркотиков, в одном случае также было изъято огнестрельное оружие. Аресты производились без участия полиции.

Новости Пхукета

28 Февраля 2023, 07:00 AM
Три человека арестованы за наркотики на Пхукете. Фото: PR Phuket

Три человека арестованы за наркотики на Пхукете. Фото: PR Phuket

Три человека арестованы за наркотики на Пхукете. Фото: PR Phuket

Три человека арестованы за наркотики на Пхукете. Фото: PR Phuket

Три человека арестованы за наркотики на Пхукете. Фото: PR Phuket

Три человека арестованы за наркотики на Пхукете. Фото: PR Phuket

Как следует из публикации PR-службы администрации Пхукета, операцию проводило провинциальное управление обороны, а в качестве непосредственной «рабочей силы» выступали волонтеры терробороны OrSor, подчиняющиеся гражданским властям на местах и не входящие в структуры армии или полиции. Уже после арестов подозреваемых передали в руки правоохранительных органов.

В качестве изъятого PR-служба назвала 9-миллиметровый пистолет с 27 патронами, 15 метамфетаминовых таблеток, 38 г метамфетамина в кристаллах и 0,4 г кетамина.

Власти также попросили граждан передавать информацию об известных им случаях незаконного оборота наркотиков районных властям или управлению обороны. Полиция как возможный получатель сведений упомянута не была.

 

 

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