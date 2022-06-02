Три человека арестованы в рамках дела о смерти россиянки в Патонге

Полиция продолжает расследование смерти 35-летней гражданки России Евгении Смирновой, погибшей в результате падения с восьмого этажа кондоминиума The Emerald Terrace в Патонге утром 31 мая. В рамках дела арестованы находившиеся с ней в ту ночь в одной квартире россиянка, американец и иорданец. Основание для ареста – обнаружение в квартире марихуаны.

2 Июня 2022, 01:53 AM

Ахмад Ради Мустафа Алатоом был арестован в аэропорту Пхукета при попытке вылететь из страны. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иорданец Ахмад Ради Мустафа Алатоом (28 лет) был арестован вечером 31 мая в международном аэропорту Пхукета, когда пытался покинуть страну. Полиция не уточнила, где арестовали двух других – россиянку Наталью Косенкову (35 лет) и американца Джамаала Антвауна Смита (38 лет). Однако шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг подтвердил, что всем троим были предъявлены обвинения в хранении наркотических пятой категории.

Сообщение о гибели Евгении Смирновой поступило в полицию Патонга примерно в 4:30 утра понедельника, 31 мая. Прибывшие по вызову полицейские и сотрудники Kusoldharm Foundation обнаружили тело на земле у жилого комплекса, примерно под балконом квартиры, где она проживала. Сотрудники отеля рассказали, что в ту ночь в квартире находились еще три человека, у которых, предположительно, была вечеринка. Полиция в своем сообщении после инцидента особо отметила, что балконы седьмого и восьмого этажей в здании The Emerald Terrace соединяет спиралевидная внешняя лестница.

В ходе досмотра квартиры, как указал генерал-майор Сириконг, полицейские обнаружили 1,1 г марихуаны в прозрачном пластиковом пакете. Шеф полиции Пхукета прямо заявил, что погибшая и другие находившиеся в квартире люди в ночь происшествия употребляли спиртное и наркотики. В сообщении полиции двух россиянок, иорданца и американца именуют туристами.

Шеф полиции Пхукета повторил ранее сказанные слова о том, что полиция прилагает все усилия, чтобы установить причину смерти россиянки. Офицер попросил дать полиции время на соответствующую работу.

В заявлении генерал-майора Сириконга ни в каком виде не озвучивается предположение о том, что находившиеся с ней в квартире люди каким-либо образом обвиняются в причастности к ее смерти. Единственные выдвинутые против них обвинения связаны с обнаруженными в помещении наркотиками.