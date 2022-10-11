Три человека арестованы в Паклоке с метамфетамином

Как сообщила полиция Таланга, аресты были произведены под руководством начальника местного полицейского участка полковника Писита Чынпхета. Также в качестве причастных в том или ином виде были упомянуты еще шесть офицеров в званиях от лейтенанта до подполковника.
Полиция привела следующую информацию об арестованных:
Варавут Вангди (31 год). Уроженец Пхукета. Арестован в поселке Банг-Ронг. Изъято пять таблеток метамфетамина.
Сомнук Махапром (41 год). Уроженец Пхукета. Арестован в поселке Пара. Изъята одна таблетка метамфетамина.
Вуттикорн Суккхаванди (18 лет). Уроженец Удон-Тхани. Арестован в поселке Пара. Изъята одна таблетка метамфетамина.
Всех троих арестованных доставили в полицейский участок Таланга для привлечения к ответственности за хранение наркотических средств первой категории. Дата проведения арестов указана не была.