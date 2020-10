Три бойца из Revolution Muay Thai выступили в Бангкоке

Коронавирус и связанные с ним ограничения внесли сумбур в календарь спортивных событий 2020 года, но некоторые организаторы мероприятий смогли относительно быстро вернуться в строй. В их число входит и известный азиатский промоушен ONE Championship, который 18 сентября провел уже третью серию боев ONE: A New Breed. Причем участие в мероприятии приняли сразу три бойца из пхукетского клуба Revolution Muay Thai.

5 Октября 2020, 10:26 AM

Магнус Андерссон упорно готовился к титульному бою в столице, но победить не смог. Фото: Хелен Тран