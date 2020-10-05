Три бойца из Revolution Muay Thai выступили в Бангкоке

Коронавирус и связанные с ним ограничения внесли сумбур в календарь спортивных событий 2020 года, но некоторые организаторы мероприятий смогли относительно быстро вернуться в строй. В их число входит и известный азиатский промоушен ONE Championship, который 18 сентября провел уже третью серию боев ONE: A New Breed. Причем участие в мероприятии приняли сразу три бойца из пхукетского клуба Revolution Muay Thai.

Новости Пхукета

5 Октября 2020, 10:26 AM

Магнус Андерссон упорно готовился к титульному бою в столице, но победить не смог. Фото: Хелен Тран

Главным событием вечера стал поединок между пхукетским шведом Магнусом Андерссоном (Crazy Viking) и тайским бойцом Петморакотом из Petchyindee Academy.

Поединок был примечателен по целому ряду параметров. Во-первых, бой был титульным. На ринге сошлись действующий чемпион ONE в весовой категории Featherweight Петморакот и дебютант промоушена Андерссон. Во-вторых, дебютант был совсем не прост. Прямо сейчас швед является обладателем чемпионских титулов в категории Featherweight по версиям Lion Fight и MX Muay Xtreme Title, а также национальным чемпионом Швеции. Таким образом зрители увидели битву коронованных чемпионов. Наконец, нынешний бой стал для Петморакона ровно двухсотым в его карьере, что придавало поединку символическую значимость.

Перед боем Андерссон отмечал, что соперник ему достался непростой.

«Я знаю, что он очень хитрый боец и очень сильный. Он высок и у него хорошо поставлены удары слева. Его прямой удар рукой и удар левой ногой очень мощны, даже его стиль в клинче хорош», – говорил швед.

К сожалению для фанатов Андерссона, все опасения сбылись в третьем раунде, когда тайские чемпион и поработал упомянутой левой рукой, и показал себя себя в клинче. В итоге за 3 секунды до конца боя рефери остановил поединок, присудив Петморакону победу техническим нокаутом. Произошло это после очередного удачного удара левой.

Также 18 сентября свои бои провели двое одноклубников Андерссона по Revolution Muay Thai Phuket. Бразилец Фелипе Лобо вышел на ринг против тайца Йодпаномрунга Джитмуангнона и одержал победу по решению судей (голоса которых разделились). Еще более убедительным оказалось выступление Юрика Давтяна из Армении, который уже во втором раунде нокаутировал Бангплиноя из Petchyindee Academy. Впрочем, ни один из этих двух боев титульным не являлся.