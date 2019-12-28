Тревожные сигналы для турбизнеса и экономики Пхукета

Пхукетский кампус Университета Принца Сонгкхла (PSU) выпустил масштабную аналитическую работу, посвященную состоянию турбизнеса на Пхукете и островной экономики в целом.

Как отметил доктор экономики Чаянон Пучарон, одна из причин проблем в экономике Пхукета – рост курса бата. Впрочем, эта причина не единственная. Фото: PSU

Как отметил доктор экономики Чаянон Пучарон, одна из причин проблем в экономике Пхукета – рост курса бата. Впрочем, эта причина не единственная. Фото: PSU

Как отметил доктор экономики Чаянон Пучарон, одна из причин проблем в экономике Пхукета – рост курса бата. Впрочем, эта причина не единственная. Фото: PSU

Как отметил доктор экономики Чаянон Пучарон, одна из причин проблем в экономике Пхукета – рост курса бата. Впрочем, эта причина не единственная. Фото: PSU

Как отметил доктор экономики Чаянон Пучарон, одна из причин проблем в экономике Пхукета – рост курса бата. Впрочем, эта причина не единственная. Фото: PSU

Как отметил доктор экономики Чаянон Пучарон, одна из причин проблем в экономике Пхукета – рост курса бата. Впрочем, эта причина не единственная. Фото: PSU

Работа была подготовлена исследовательским отделом факультета туризма и гостеприимства PSU, презентовал исследование широкой публике заместитель декана университета по исследовательской деятельности и аспирантским проектам, доктор экономических наук Чаянон Пучарон.

«Наши недавние исследования выявили ряд сигналов количественного характера, ставящих под вопрос устойчивость роста одной из самых многообещающих экономик страны, экономики Пхукета», – заявил доктор Пучарон.

«В течение последних десяти лет экономика Пхукета росла в среднем на 6,7% в год, стабильно демонстрируя темпы, превышающие средний рост ВВП по стране. Однако в последний год все более активно идут дискуссии о том, что благополучие провинции не так однозначно», – отметил экономист, получивший докторскую степень в престижном Университете Чулалонгкорна.

Макроэкономика

Один из вызывающих беспокойство объективных факторов – зафиксированное впервые за три года снижение числа вакансий на острове. В частности, в третьем квартале этого года число предложений на рынке труда упало на 24,5% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Одновременно был зафиксирован 6-процентный рост кредитного овердрафта у бизнеса.

«Также свежие данные указывают и на снижение потребительской активности населения. К примеру, впервые за пять лет было зафиксировано снижение числа регистраций новых пассажирских автомобилей», – добавил доктор Пучарон.

При этом экономист оговорился, что пхукетская картина дел не уникальна.

«Проведенное в 2019 году общенациональное исследование Банка Таиланда выявило размывание доходов у значительного числа респондентов в сравнении с результатами аналогичного исследования 2018 года», – указал доктор Пучарон.

«Туризм представляет собой главный, а возможно единственный, двигатель пхукетской экономики. При этом получаемые в реальном времени (относительно) данные о туристических прибытиях показывают рост соответствующего показателя на 4% в январе-ноябре, что усложняет поиск ответа на вопрос, что же на самом деле происходит с туризмом на Пхукете в 2019 году», – отметил экономист.

В качестве трех ключевых факторов замедления пхукетской экономики господин Пучарон назвал рост курса тайского бата, однобокое позиционирование острова на туристическом рынке и вызовы, связанные с цифровой трансформацией сферы гостеприимства.

Курс бата

Как пояснил господин Пучарон, на долю иностранцев приходится 74% турпотока на Пхукет, поэтому курс тайской валюты оказывает серьезное влияние на три четверти клиентов туристической отрасли. По состоянию на декабрь этого года укрепление тайского бата привело к тому, что покупательская способность туристов из стран Еврозоны упала на 11,13% год к году, а спад покупательской способности китайских граждан составил 10,53%.

«Хотя уточненные данные о тратах туристов в пересчете на человека еще не опубликованы, мы уже ожидаем тревожных цифр на фоне снижения конкурентоспособности тайских товаров и услуг. И напротив, покупательская способность тайских туристов растет вместе с укреплением курса бата, что подталкивает граждан Таиланда отдыхать за рубежом, а не на местных курортах», – отметил господин Пучарон.

«Наше последнее исследование показало, что средняя стоимость номеров и заполняемость номерного фонда даже в успешных люксовых отелях Пхукета снизилась на 7% и 10% соответственно», – отметил экономист.

Специалист призвал отельеров не забывать о том, что покупательская способность их постояльцев может колебаться, принимать соответствующий фактор во внимание и смотреть на цены не только в батах.

Цифровая трансформация

Как отметил господин Пучарон, среди игроков туристического бизнеса Пхукета практически нет таких, кого не затронула цифровая трансформация рынка, при этом влияние этого фактора постоянно растет.

Главная статья расходов туристов – размещение (28% от всех расходов), и в этом сегменте онлайн-агентства давно уже заняли большую нишу. При этом цифровизация продолжается и в других сферах.

«Наше прошлогоднее исследование выявило, что 64% отдыхающих на Пхукете туристов из поколения Y бронируют размещение онлайн. При этом новые платформы, такие как Grab, Klooks и другие, переводят в цифровую сферу и другие категории туристических расходов, таких как транспорт (11,51%), развлечения и экскурсии (21,91%)», – отметил доктор Пучарон.

Трансформация конкурентного ландшафта и цифровизация туризма требуют от практических любого бизнеса корректировки используемых маркетинговых стратегий.

Позиционирование Пхукета

Как отметил доктор Пучарон, Пхукет на протяжении десятилетий позиционировал в качестве своего главного козыря море, пляжи и другие природные красоты. Это в итоге также стало источником проблем.

«Наше последнее исследование на основе анализа больших данных показало, что ассоциирующиеся с пхукетской природой слова – к примеру, «пляж», «море» – все более часто употребляются с негативными, а не позитивными коннотациями. Но одновременно формируется и образ Пхукета как места креативного и культурного туризма», – отметил экономист.

Рекомендация господина Пучарона здесь очевидна – работать над улучшением и расширением того опыта, который иностранцы получают во время отдыха на острове. При этом экономист подчеркнул, что работать над этими должны абсолютно все игроки туристической сферы.