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Третью кладку яиц морской черепахи нашли на Пхукете

На Пхукете обнаружили третью с ноября кладку яиц морской черепахи. На протяжении большей части сезона животные игнорировали остров, но в конце февраля и в начале марта Пхукет посетили сразу две черепахи.

Новости Пхукета

4 Марта 2023, 10:00 AM
В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

В районе аэропорта нашли кладку яиц морской черепахи. Фото: PR Phuket

Третья кладка была найдена в районе аэропорта 1 марта, о чем сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket). Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) о событии не писал.

В этот раз удалось не только найти яйца, но и увидеть саму черепаху. Присутствие людей, впрочем, не помешало ей закончить важное дело.

Специалисты по морской биологии оценили выбранное черепахой место для кладки и сочли, что там яйцам может угрожать прилив. В итоге кладку переместили на Най-Янге. Всего черепаха отложила 91 яйцо.

Напомним, что первую кладку обнаружили на Май-Кхао 11 декабря, черепашата вылупились 10 февраля. Вторую кладку нашли 27 февраля. Малышей ждут к концу апреля.

 

 

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