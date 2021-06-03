Третья смерть от COVID-19 зафиксирована на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о третьей смерти от коронавируса с начала новой волны распространения болезни на Пхукете.

Новости Пхукета

3 Июня 2021, 02:55 PM

Фото: РРНО

В отчете РРНО за 2 июня указывается, что от болезни скончались три пациента, а не два. Никаких подробностей о новой смерти от коронавируса пока не озвучено.

Ранее жертвами вируса стали 71-летний мужчина и 86-летняя женщина. У первого была эмфизема легкого, у второй – гиперлипидемия и повышенное давление.

Согласно отчету РРНО, по состоянию на конец дня 2 июня на Пхукете коронавирус был выявлен у 670 человек (еще шесть пациентов поступили из других провинций). Выписаны из больниц 611 человек, проходят лечение 62 пациента.

Больше всего заражений выявлено в Вичите (78), Пхукет-ТАуне (72) и Патонге (71). Меньше всего – в Май-Кхао и Саку (по 9).