Третья кулинарная битва пхукетских школ пройдет 16 марта в QSI

QSI Phuket готовится провести третий ежегодный кулинарный конкурс среди учащихся пхукетских образовательных заведений.

Новости Пхукета

9 Марта 2019, 02:00 PM

Фото: QSI Phuket

Мастерами кулинарии не рождаются, ими становятся. Ни Джейми Оливер, ни Гордон Рамзи не появились на свет в белоснежном фартуке и с обширным багажом гастрономических знаний в голове. Однако объединяет Джейми, Гордона и большинство других звездных шефов то, что интерес к готовке появился у них еще в раннем возрасте, а шлифовка навыков заняла многие годы. Практически в любом интервью с пхукетским шеф-поваром можно найти признание, что свое первое блюдо будущий кулинарный маэстро приготовил еще ребенком на кухне мамы или бабушки.

Если вы по какой-то причине все еще считаете, что школьник или студент не могут сделать ничего сложнее омлета и бутербродов, то отметьте в календаре следующую дату – суббота, 16 марта 2019 года. В этот день в школе QSI Phuket будет проходить ежегодный кулинарный конкурс среди учащихся пхукетских образовательных заведений. И этот конкурс – ярчайшая демонстрация того, на что способны юные повара. А способны они, как показывает практика предыдущих мероприятий в QSI, на многое и очень многое.

«Одна из целей соревнований – научить школьников ценить труд, вкладываемый в приготовление каждого обеда, который они едят каждый день. Участие в конкурсе также углубляет знания о питании и приготовлении еды. Кроме того, школьники получают бесценные социальные навыки, когда совместно с членами своих команд готовят блюда и презентуют рецепты судейскому жюри и аудитории», – поясняет многочисленные цели конкурса Роб Питерс из QSI Phuket.

Одну цель, впрочем, господин Питерс не упоминает, а она для участвующих в конкурсе школьников не менее важна, чем озвученные выше. Речь, естественно, идет о том, чтобы выяснить, какая из школ окажется лучшей в кулинарном деле. Традиционно участие в мероприятии принимают почти все международные школы (а здоровая конкуренция между ними высока в любой сфере), а заодно школы тайские.

О том, насколько серьезно все организовано, красноречиво говорит состав профессионального жюри, судящего конкурс. В этом году одним из главных спонсоров мероприятия стала сеть Two Chef, и ее генеральный менеджер Алан Гудман вошел в состав коллегии судей.

Алан – выпускник французской школы Le Cordon Bleu с солидным послужным списком за плечами. Среди прочего, шеф работал на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года, подавал блюда премьер-министру Канады, руководил кухнями ресторанов в Китае и Таиланде.

Второй судья в представлении едва ли нуждается. Это шеф Ной, владелец пхукетских ресторанов Suay и школы Positive Kirchen, участник тайской версии телевизионного шоу Iron Chef и один из идеологов кулинарного конкурса в QSI с первого дня проекта.

Компанию Алану и Ною за судейским столом составят шефы Джонатан Бруэллл (ресторан Romance при Boathouse), Майк Битц (Robinson Club Khao Lak) и Алекс Статос (The Spartan и Poached). Таким образом можно смело сказать, что в жюри этого года соберутся повара, представляющие самые разные грани кулинарного мира Пхукета.

Сам конкурс в этом году будет проходить в двух возрастных группах – младшей (8-12 лет) и старшей (12-18 лет). Команды традиционно будут состоять из трех школьников.

Участникам конкурса в младшей группе предстоит приготовить и представить на суд жюри одно блюдо, тогда как поваров постарше ждет целый марафон. И нужно будет приготовить обед с тремя переменами блюд, включая закуску, собственный фирменный рецепт и блюдо от звездного шеф-повара. Таким образом, задача будет требовать как гастрономического воображения, так и умения повторить непростой рецепт профессионала. На все это у участников будет ровно полтора часа.

Традиционно QSI Phuket приглашает всех желающих поддержать участников, а заодно посетить ярмарку, неизменно сопровождающую конкурс. Также гостей ждет шанс выиграть приятные подарки и ваучеры на специальные предложения от звездных шефов.

Записаться на участие в конкурсе можно по эл. почте phuket@qsi.org и телефону 076 304 312. Дополнительную информацию ищите в соцсетях – Facebook.com/qsi.phuket и Instagram @qsiphuket.