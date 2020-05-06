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Третий пациент скончался от COVID-19 на Пхукете

Официальные лица подтвердили смерть третьего пациента с диагностированным коронавирусом, скончавшегося непосредственно от вызванной вирусом болезни.

Новости Пхукета

6 Мая 2020, 12:43 PM
Престарелый австралиец, у которого в конце марта выявили коронавирус, скончался от вызванной вирусом болезни. Фото: Phuket PR Department

Престарелый австралиец, у которого в конце марта выявили коронавирус, скончался от вызванной вирусом болезни. Фото: Phuket PR Department

Как сообщил в сегодняшнем отчете (6 мая) Пхукетский комитет по эпидемиологии, третьим погибшим от COVID-19 пациентом стал 69-летний австралиец, работавший генеральным менеджером отеля в Кхао-Лаке и заболевший 24 марта. Вирус был диагностирован у иностранца 31 марта, скончался мужчина 5 мая.

Как ранее указывали официальные лица, вирус также был подтвержден у двух женщин, контактировавших с упомянутым австралийцем и другими иностранцами. Заболели 56-летняя сотрудница отеля на Най-Харне и ее 27-летняя дочь, преподавательница китайского языка. Информация об их текущем состоянии отсутствует.

Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. Всего заболели 220 человек.

Лечение от COVID-19 в настоящий момент проходит 36 пациентов с подтвержденным диагнозом (против 38 днем ранее). Результатов анализов ожидают 57 человек (против 47 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 181 пациент (на одного человека больше, чем днем ранее).

Ранее на Пхукете от COVID-19 умерли два других пациента: 64-летняя жительница Банг-Тао и 63-летняя владелица кафе в Патонге. Еще один пациент с диагностированным вирусом скончался от травм, полученных в дорожной аварии.

 

 

 

 

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