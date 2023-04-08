Третий китаец арестован в аэропорту за нелегальную работу

Отделение Иммиграционного бюро в международном аэропорту Пхукета сообщило об аресте еще одного гражданина Китая за нелегальную работу на Пхукете. Мужчину арестовали там же, где и двух его предшественников.

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Первые два китайца были арестованы вечером 5 апреля на парковке для туристических групп в международном аэропорту Пхукета. Третьего мужчину арестовали вечером 7 числа там же, сообщило Иммиграционное бюро в публикации от 8 апреля, размещенной на странице Phuket Immigration Checkpoint.

Как и в первых двух случаях, официальные лица не раскрыли личность иностранца и ничего не сказали о том, какой именно нелегальной работой он занимался на острове. В частности, неизвестно, связано ли место ареста (парковка для туристических автобусов) с профилем его трудовой деятельности.

В отдельном сообщении то же подразделение Иммиграционного бюро сообщило об аресте женщины не указанной национальности, которую разыскивали по ордеру от 17 марта в связи с обвинениями в незаконном обороте наркотиков.

Подозреваемая была арестована 7 апреля на стойке паспортного контроля для прибывающих из-за рубежа пассажиров. Женщину передали в руки сотрудникам регионального отделения Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.