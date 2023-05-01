Трещина в полосе вызвала сбой в работе аэропорта Пхукета

Несколько десятков рейсов не смогли в срок вылететь с Пхукета или совершить посадку на острове по графику из-за повреждения взлетно-посадочной полосы в местном аэропорту. Как пишет Phuket Info Center, аэропорт знал о дефекте покрытия и предупреждал пилотов, но все же в середине дня 30 апреля в «дыре» застрял самолет, который затем вытаскивали около часа. В течение полутора часов ни вылетов, ни посадок не было вообще. Аэропорт никаких сообщений об инциденте не публиковал, хотя Phuket Info Center ссылается на некое «уведомление» госкорпорации Airports of Thailand (AoT). Ремонт должен завершиться 1 мая.

Новости Пхукета

На сбой в графике рейсов на Пхукет и с Пхукета обратило внимание сообщество Wingtips, опубликовавшее соответствующее сообщение для подписчиков около 15:00 дня 30 апреля. К тому моменту несколько рейсов были уже отправлены «нарезать круги» над Андаманским морем в ожидании возможности совершить посадку.

Статистика по пхукетскому аэропорту на FlightRadar24 показывает, что задержки рейсов начались в районе 14:00. Последняя нормальная посадка по графику была зафиксирована в 14:08, следующие рейсы сели с задержкой, а борт Bangkok Airways из Районга был перенаправлен в Краби. С 14:08 до 15:24 посадок на Пхукете не было.

По вылетам задержек 30 апреля было много с самого утра, но после рейса в Ченгду в 14:02 они стали сплошными вплоть до конца дня (в срок вылетели два или три рейса после 22:00). С 14:02 до 15:38 вылетов не было вообще.

По состоянию на середину дня 1 мая аэропорт отправляет и принимает рейсы в нормальном режиме. Согласно данным Phuket Info Center, ремонт полосы должен быть завершен сегодня. На странице AoT Phuket никаких сообщений о состоянии ВПП и своевременности приема и отправки рейсов нет.