Трещина в полосе вызвала сбой в работе аэропорта Пхукета

На сбой в графике рейсов на Пхукет и с Пхукета обратило внимание сообщество Wingtips, опубликовавшее соответствующее сообщение для подписчиков около 15:00 дня 30 апреля. К тому моменту несколько рейсов были уже отправлены «нарезать круги» над Андаманским морем в ожидании возможности совершить посадку.
Статистика по пхукетскому аэропорту на FlightRadar24 показывает, что задержки рейсов начались в районе 14:00. Последняя нормальная посадка по графику была зафиксирована в 14:08, следующие рейсы сели с задержкой, а борт Bangkok Airways из Районга был перенаправлен в Краби. С 14:08 до 15:24 посадок на Пхукете не было.
По вылетам задержек 30 апреля было много с самого утра, но после рейса в Ченгду в 14:02 они стали сплошными вплоть до конца дня (в срок вылетели два или три рейса после 22:00). С 14:02 до 15:38 вылетов не было вообще.
По состоянию на середину дня 1 мая аэропорт отправляет и принимает рейсы в нормальном режиме. Согласно данным Phuket Info Center, ремонт полосы должен быть завершен сегодня. На странице AoT Phuket никаких сообщений о состоянии ВПП и своевременности приема и отправки рейсов нет.