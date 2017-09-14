Тренера по тайскому боксу убила рисоварка

Полиция полагает, что 37-летний тренер по тайскому боксу погиб в результате удара током от влюченной в сеть рисоварки.

14 Сентября 2017 12:02:43

Тренер по тайскому боксу Инпон Джайвангчана был найден мертвым в съемной комнате на Soi Nakok в Чалонге вечером 13 сентября.

Тело обнаружил знакомый господина Джайвангчаны, который увидел, что дверь в комнату открыта, заглянул внутрь, увидел мужчину на полу без признаков жизни, и позвонил в полицию.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили погибшего лежащим на полу рядом с вентилятором, двумя рисоварками, газовым баллоном и электрическим удлинителем. Последний, судя по фото с места событий, по некой причине упал в кастрюлю с супом.

Расследование обстоятельств смерти господина Джайвангчаны пока не завершено, но полиция не нашла никаких признаков борьбы и полагает, что причиной гибели спортсмена мог стать несчастный случай.

«Мы полагаем, что господин Инпон во время приготовления еды задел провода ногами и упал, получив, скорее всего, удар током от рисоварки. Впрочем, расследование продолжается», – поделился рабочей версией капитан Сомкейт Сарасит.