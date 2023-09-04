Тренер Сэм проинспектировал домашний стадион Phuket Andaman FC

Руководство футбольного клуба Phuket Andaman FC пригласило на стадион Surakul депутата от Move Forward Чалермпонга Сэнгди, известного под прозвищем «тренер Сэм» и, действительно, имеющего футбольный период в биографии. Пока что формально речь шла о подготовке поля на стадионе Surakul к началу сезона в третьем дивизионе, где выступает нынешняя реинкарнация пхукетской команды. Впрочем, нельзя исключать, что в перспективе речь может идти о большем. Во всяком случае, сторонники Move Forward смотрелись на трибунах органично, а такая поддержка даже не будет стоить партии денег.

Роман Воробьев

О визите господина Сэнгди на главный пхукетский стадион сообщила на своей странице в Facebook команда Phuket Andaman FС, а сам политик лишь поделился публикацией, не оставив никакого комментария от себя. PR-служба футбольного клуба тоже не привела никаких цитат.

«Менеджер Phuket Andaman FC Писут Бункой вместе с депутатом парламента от второго пхукетского округа Чалермпонгом Сэнгди («тренером Сэмом») обсудили улучшение покрытия на Surakul Stadium для проведения матчей южного дивизиона Thai League 3 по футболу», – говорится в публикации команды.

Клуб отметил, что состояние поля вызывает опасения, поскольку на острове уже несколько месяцев идут регулярные дожди, а сам газон давно не меняли.

Футбольный сезон в Таиланде начнется в середине месяца, свой первый домашний матч Phuket Andaman FC сыграет 23 сентября против Wiang Sa Surat City из провинции Сураттхани.

Пхукетская команда по-прежнему выступает в третьем дивизионе. О том, чтобы начать возвращение в более высокие лиги во время пандемии коронавируса речи не шло, но сейчас уже звучат мнения, что провинция могла бы заняться воссозданием Phuket FC как народной команды провинции, на матчи которой ходили и тайцы, и иностранцы минимум по несколько сотен человек.

В воскресенье, 3 сентября, на стадионе Surakul проходил первый квалификационный раунд кубка Revo Cup 2023/2024. Местный клуб Phuket Andaman FC встречался с MH Nakhon Si City из Накхон-Сри-Тхаммарата. Матч закончился победой гостей со счетом 2:3. Трибуны, как и прежде, были практически пустыми, причем виноват в этом далеко не только дождь.

Phuket Andaman FC практически не получает даже информационной поддержки ни со стороны властей провинции, а поддержка со стороны частного бизнеса не выражается в повышении узнаваемости бренда.

При этом нельзя сказать, что у команды нет серьезных спонсоров, причем именно пхукетских. Поперек груди у каждого игрока красуется логотип Laguna Phuket, среди других спонсоров – Pisona Group бизнесмена Праба Кисина и J.D. Pools Тханусака Пхунгдета.

На фото с визита «тренера Сэма» можно заметить, что он приехал не один, а со сторонниками Move Forward. Первая домашняя игра сезона Thai League 3 состоится, как говорилось выше, 23 сентября. Чалермпонг Сэнгди пока не говорил, будет ли у него возможность посетить матч, но его однопартийцы могли бы поддержать команду и в частном порядке.