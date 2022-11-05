Тренер из Blue Tree выиграл дуатлон в Малайзии

Пхукетский тренер по триатлону Экарат Пантип (Рики) завоевал свой пятый титул на соревнованиях Powerman (Malaysia) Asia Championship 2022, проходивших с 28 по 30 октября в Куала-Лумпуре.

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Рики, тренирующий триатлетов в Blue Tree Phuket, принимал участие в индивидуальных состязаниях на короткой дистанции, состоявшей из двух забегов на 5 км и велогонки на 30 км между ними. Пхукетский тренер показал лучший результат в возрастной группе 30-39 лет и 13-й в общем зачете.

Рики смог порадоваться не только за себя, но и за своего подопечного Тхаватчая Эмаота по прозвищу Гифт. Пхукетский атлет, тренирующийся под руководством Рики, занял третье место в возрастной группе 25-29 лет на короткой дистанции и стал 22-м в общем зачете. Бронза в Малайзии стала первым местом на подиуме в спортивной карьере Гифта.

Всего в малайзийском Powerman Asia Championship принимали участие более 3 тыс. атлетов, подавляющее большинство участников составляли спортсмены из Малайзии. При этом соревнования считаются одним из крупнейших и самых престижных дуатлонов в Азии. Перед пандемией, в 2019 году, журнал о триатлоне AsiaTRI называл их лучшим дуатлоном года.