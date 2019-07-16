Трехметрового питона поймали в курятнике органической фермы в Раваи

Сотрудники службы спасения при муниципалитете Раваи поймали трехметрового питона, заползшего в курятник фермы A Little Farm, небольшого агропредприятия по производству органической продукции на Saiyuan Rd.

Таньялак Сакут

Владелец фермы A Little Farm Анучит Мукди рассказал, что обнаружил питона в курятнике около 22:00. По словам мужчины, к этому моменту змея уже убила четырех куриц и душила пятую.

«Мы никогда не думали, что змея сможет пробраться в загон с курами, поскольку он обнесен ограждением из металлической сетки, но питон как-то сумел проникнуть туда», – посетовал господин Мукди.

Прибывшие по вызову муниципальные спасатели без проблем поймали питона. На это у них ушло около 10-15 минут.

По словам спасателя Саккарана Матакуатхонга, питон весил около 7 кг, длина змеи составляла около 3 м. В ближайшее время питона выпустят в джунгли подальше от человеческого жилья.

Господин Матакуатхонг отметил, что, на его взгляд, ограждение из металлической сетки было не лучшим решением со стороны владельца органической фермы. Вместо этого он рекомендовал использовать рыболовные сети.

Также господин Матакуатхонг напомнил телефон, по которому можно вызвать змееловов в Раваи.

«Если вы заметили змею у своего дома, не приближайтесь к ней и не пытайтесь поймать. Звоните нам по телефону 062-6721669 или обращайтесь на горячую линию 1669. Мы приедем и все сделаем», – заявил господин Матакуатхонг.