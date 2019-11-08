Трехметрового питона извлекли из водосточной трубы в Ко-Кэу

Более получаса понадобилась сотрудникам Kusoldharm Rescue Foundation и их помощникам из числа местных жителей, чтобы извлечь трехметрового питона из водосточной трубы у жилого дома в Ко-Кэу.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о питоне в водосточной трубе поступило на пульт дежурного Kusoldharm Rescue Foundation вечером 7 ноября. Спасателей вызвали сотрудники административной организации тамбона Ко-Кэу (OrBorTor), куда обратилась за помощью местная жительница Тханаван Эктхавиваттханадет, обнаружившая питона у своего дома.

Спасатели прибыли на место событий и попытались при помощи обрезка пластиковой трубы с петлей на конце вытащить питона из облюбованного им убежища, но традиционный подход результата не дал.

Тогда в водосток было решено залить слабый раствор щелочи, и этот метод оказался более эффективным. Спустя полчаса питон переместился ближе к выходному отверстию водостока, после чего его удалось ухватить за хвост и, пусть не без труда, но все же вытащить наружу.

Пойманную змею поместили в мешок, отвезли подальше от человеческого жилья и выпустили в джунгли. Питон оказался трехметровым в длину.