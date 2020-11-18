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Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи

Более часа потребовалось сотрудникам Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), чтобы поймать трехметровую королевскую кобру, заползшую на виллу на Soi Naya 1.

Таньялак Сакут

18 Ноября 2020, 09:45 AM
Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Инцидент на Soi Naya 1 неподалеку от пляжа Най-Харн произошел вечером 16 ноября. Проживавшие на вилле две иностранки отправились искупаться в бассейне и не закрыли раздвижную стеклянную дверь в дом.

Вернувшись из бассейна, одна из женщин увидела, что в помещение заползла крупная змея. Иностранка закрыла дверь, чтобы кобра не скрылась, и обратилась за помощью к сотруднику, обслуживающему виллу. Тот позвонил в муниципалитет Раваи, откуда на место событий прибыли сразу пять спасателей.

Как рассказал один из сотрудников местного отделения DDPM, к моменту прибытия спасателей кобра была уже изрядно разозлена, поскольку безуспешно пыталась выбраться из дома, а стеклянная дверь была закрыта.

«Спустя примерно час специалисты смогли поймать змею, оказавшуюся трехметровой королевской коброй», – отметил представитель DDPM.

Пойманную змею выпустят в джунгли вдали от человеческого жилья.

«Если вы столкнулись со змеей, следите за ней с безопасного расстояния и позвоните нам по номеру 076-613800 или обратитесь на горячую линию 1669. Мы приедем и поймаем ее», – напомнил спасатель.


 

 

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