Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Трехлетний ребенок утонул в аквапарке на Пхукете

Трехлетний мальчик утонул в аквапарке развлекательного комплекса Blue Tree Phuket в воскресенье, 23 февраля.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 09:58 AM
Несчастный случай произошел в зоне, куда приземляются катающиеся с горок гости Blue Tree Phuket. Фото: Blue Tree Phuket

Несчастный случай произошел в зоне, куда приземляются катающиеся с горок гости Blue Tree Phuket. Фото: Blue Tree Phuket

По следам происшествия, случившегося во второй половине дня 23 февраля, менеджмент Blue Tree Phuket выпустил заявление с комментариями.

«С глубокой печалью мы сообщаем о трагическом несчастном случае, произошедшем сегодня, 23 февраля, в Blue Tree Phuket. Трехлетний ребенок зашел в оживленную в тот момент зону, где находится бассейн для приземления с водных горок. Он оступился и упал в воду, где его заметил один из дежурных спасателей, немедленно поспешивший на помощь. Ребенку провели искусственное дыхание рот в рот, а затем доставили в Thalang Hospital на оперативно прибывшей по вызову машине скорой помощи. К несчастью, вернуть ребенка к жизни не удалось», – говорится в заявлении Blue Tree Phuket.

«Зона приземления с горок предназначена исключительно для катающихся с горок людей. Воскресенье – очень оживленный день в комплексе. На спуске с горок дежурят высококвалифицированные спасатели, обеспечивающие безопасность катающихся», – указывается в заявлении.

Представители комплекса заверили, что оказывают всю возможную поддержку родителям погибшего ребенка.

«Мы все глубоко опечалены этим чрезвычайно грустным происшествием», – говорится в заявлении Blue Tree Phuket.

Национальность погибшего ребенка в заявлении не указывается.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Окрестности пирса в Чалонге останутся без света 26 февраля
Школы Пхукета усилили меры предосторожности в связи с коронавирусом
Таиланд расширил список лиц, освобожденных от подачи отчетов по форме ТМ28
Бесплатную вакцинацию кошек и собак проведут в Кату
В Патонге выявили очередную группу лиц, эксплуатировавших несовершеннолетних
Американец арестован за кражу из магазина Gucci в Central Phuket
Грузовик протаранил минимаркет у пляжа Ката
Губернатор проинспектировал поставки воды в Рассаду
Тоннель в Чалонге будет закрыт для движения в ночные часы с 21 по 25 февраля
Часть Май-Кхао останется без электричества 21 февраля
Мужчина наступил на иглу от медицинского шприца на пляже
В Патонге обнаружили новую утечку сточных вод в море
Жителей Камалы и Пхукет-Тауна просят экономить воду
Фестиваль гастрономии стартует на Пхукете 27 февраля
Полиция ищет стритрейсеров, простившихся с погибшим другом ревом двигателей в храме

 

SKYPARK
QSI - Cooking Competition
Thai Residential
QSI International School Phuket

 