Трехлетний ребенок утонул в аквапарке на Пхукете

Трехлетний мальчик утонул в аквапарке развлекательного комплекса Blue Tree Phuket в воскресенье, 23 февраля.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 09:58 AM

Несчастный случай произошел в зоне, куда приземляются катающиеся с горок гости Blue Tree Phuket. Фото: Blue Tree Phuket

По следам происшествия, случившегося во второй половине дня 23 февраля, менеджмент Blue Tree Phuket выпустил заявление с комментариями.

«С глубокой печалью мы сообщаем о трагическом несчастном случае, произошедшем сегодня, 23 февраля, в Blue Tree Phuket. Трехлетний ребенок зашел в оживленную в тот момент зону, где находится бассейн для приземления с водных горок. Он оступился и упал в воду, где его заметил один из дежурных спасателей, немедленно поспешивший на помощь. Ребенку провели искусственное дыхание рот в рот, а затем доставили в Thalang Hospital на оперативно прибывшей по вызову машине скорой помощи. К несчастью, вернуть ребенка к жизни не удалось», – говорится в заявлении Blue Tree Phuket.

«Зона приземления с горок предназначена исключительно для катающихся с горок людей. Воскресенье – очень оживленный день в комплексе. На спуске с горок дежурят высококвалифицированные спасатели, обеспечивающие безопасность катающихся», – указывается в заявлении.

Представители комплекса заверили, что оказывают всю возможную поддержку родителям погибшего ребенка.

«Мы все глубоко опечалены этим чрезвычайно грустным происшествием», – говорится в заявлении Blue Tree Phuket.

Национальность погибшего ребенка в заявлении не указывается.