Трехэтажный шопхаус загорелся в Пхукет-Тауне

Сообщение о пожаре на Thepkrasattri Rd. было опубликовано отделением Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по Пхукет-Тауну утром 17 октября, хотя сам пожар произошел 13 числа и о нем писали пользователи соцсетей.
Несмотря на временной разрыв между событием и официальной публикацией, городской офис DDPM не сообщил никаких подробностей, кроме того, что пожарные были вызваны на место событий в 15:30 и успешно справились с возгоранием. Ни о причине пожара, ни о размере ущерба ничего неизвестно.
Из фотографий следует, что возгорание произошло в трехэтажном шопхаусе, на первом этаже которого находится небольшой продуктовый магазин. К моменту приезда пожарных здание было заперто, жалюзи в магазине были опущены. Сотрудники пожарной службы Пхукет-Тауна входили внутрь через окно второго этажа.
Загоревшееся здание, действительно, находится на Thepkrasattri Rd., рядом со въездом на территорию Thalang Technology College, напротив Yamaha Marine и Honda BigWing. С одной стороны от шопхауса находится подъездная дорога колледжа, с другой – соседний юнит единого блока помещений.
Как минимум один этаж шопхауса выгорел полностью, но снимки не позволяют установить, какой именно. Огонь на помещения соседей не распространился.
Отделение DDPM в Пхукет-Тауне напомнило единый номер телефон пожарной службы в Таиланде – 199. Прямой городской номер самого офиса в Тауне – 076 212 457.