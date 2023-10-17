Трехэтажный шопхаус загорелся в Пхукет-Тауне

Пожарная служба Пхукет-Тауна подтвердила информацию о возгорании в шопхаусе на Thepkrasattri Rd. в пятницу, 13 октября. Короткие сообщения в соцсетях появились в тот же день, но подтверждение было опубликовано только сегодня, 17 октября. Известно, что на первом этаже здания находится небольшой продуктовый магазин, который в момент происшествия был закрыт. Людей в здании не было, о причинах пожара и масштабе ущерба ничего неизвестно.

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Шопхаус с магазином на первом этаже загорелся в районе Honda BigWing. Фото: Phuket City DDPM

Шопхаус с магазином на первом этаже загорелся в районе Honda BigWing. Фото: Phuket City DDPM

Шопхаус с магазином на первом этаже загорелся в районе Honda BigWing. Фото: Phuket City DDPM

Шопхаус с магазином на первом этаже загорелся в районе Honda BigWing. Фото: Phuket City DDPM

Сообщение о пожаре на Thepkrasattri Rd. было опубликовано отделением Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) по Пхукет-Тауну утром 17 октября, хотя сам пожар произошел 13 числа и о нем писали пользователи соцсетей.

Несмотря на временной разрыв между событием и официальной публикацией, городской офис DDPM не сообщил никаких подробностей, кроме того, что пожарные были вызваны на место событий в 15:30 и успешно справились с возгоранием. Ни о причине пожара, ни о размере ущерба ничего неизвестно.

Из фотографий следует, что возгорание произошло в трехэтажном шопхаусе, на первом этаже которого находится небольшой продуктовый магазин. К моменту приезда пожарных здание было заперто, жалюзи в магазине были опущены. Сотрудники пожарной службы Пхукет-Тауна входили внутрь через окно второго этажа.

Загоревшееся здание, действительно, находится на Thepkrasattri Rd., рядом со въездом на территорию Thalang Technology College, напротив Yamaha Marine и Honda BigWing. С одной стороны от шопхауса находится подъездная дорога колледжа, с другой – соседний юнит единого блока помещений.

Как минимум один этаж шопхауса выгорел полностью, но снимки не позволяют установить, какой именно. Огонь на помещения соседей не распространился.

Отделение DDPM в Пхукет-Тауне напомнило единый номер телефон пожарной службы в Таиланде – 199. Прямой городской номер самого офиса в Тауне – 076 212 457.