Трехдневные перебои в энергоснабжении ожидаются в Камале

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о проведении работ по прокладке новых высоковольтных кабелей в Камале. В связи с этим 24-26 ноября некоторые части района временно останутся без электричества.

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Согласно уведомлению РЕА, 24 ноября с 9:00 до 17:00 электричества не будет на главной дороге от смотровой площадки Лэм-Синг до отеля InterContinental Phuket Resort. Примерно в то же время обесточен окажется участок от InterContinental Phuket Resort до конца Soi Hua Khuan Nue и дорога, на которой находится полицейский участок Камалы.

На следующий день, 25 ноября, электричества не будет на Bang Wan Rd., части Khok Yang Rd. и Soi Bang Wan Waterfall. Время отключения – также с 9:00 до 17:00.

Наконец, 26 ноября, обесточены будут Soi Hua Khuan Tai, Soi Toh Kiad и Soi Bell.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-345574 (пхукетский офис) и 1129 (единый колл-центр).