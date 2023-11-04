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Трех пхукетских медсестер отметили за верность долгу

Ассоциация медицинских сестер Таиланда публично выразила трем медсестрам с Пхукета благодарность за верность долгу и этическим принципам медицинских работников. Все три женщины были отмечены за оказание помощи жертвам дорожных аварий, когда сами находились не на службе. Первая сестра возвращалась домой с ночного дежурства в своей больнице, две другие – ехали с дневной смены.

Новости Пхукета

4 Ноября 2023, 04:15 PM
Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Три пхукетские медсестры получили похвалу от своей профессиональной ассоциации за верность долгу. Фото: Three Phuket nurses have been praised for helping accident victims while not on duty. Photo: Nurses Association of Thailand, Southern Chapter

Благодарственные публикации о трех пхукетских медсестрах были размещены на странице южного регионального отделения Ассоциации медсестер Таиланда в пятницу, 3 ноября. Затем ими поделилась местная новостная страница Phuket Info Center, благодаря которой имена женщин стали известны широкой публике.

В первом публикации ассоциация медсестер поблагодарила Чулалак Лимлычу из Thalang Hospital, которая утром 29 октября пришла на помощь мужчине, повредившему ногу в дорожной аварии. Она помогла безопасно вынести его с проезжей части, организовала прибытие скорой и участвовала в оказании первой помощи. Авария произошла у Muang Thalang School в Таланге.

Во второй публикации говорится о медсестрах Супонпхан Китбаньйонглерт и Дуангпорн Пхонгсила. В четверг, 2 ноября, женщины помогали мотоциклисту, пострадавшему в аварии в Бан-Поне. Мужчина получил травму головы и открытую рану в области живота.

Ассоциация медицинских сестер Таиланда «выразила свое восхищение и гордость» тремя медработницами, «которые продемонстрировали самоотверженность и применили профессиональные навыки на пользу обществу». Публикации о медсестрах сопровождались качественными портретными фотографиями женщин, но без указания имен под снимками.

 

 

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