Трех иностранцев арестовали за оверстэй по наводке

Иммиграционное бюро Пхукета продолжает отрабатывать жалобы жителей острова на иностранцев и призывает продолжать присылать данные о предполагаемых нарушениях законов. В последнем отчете сообщается об аресте трех граждан Китая с просроченными почти на полгода визами.

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Две женщины и мужчина из КНР были арестованы в Май-Кхао за просрочку виз. Фото: Phuket Immigration

Две женщины и мужчина из КНР были арестованы в Май-Кхао за просрочку виз. Фото: Phuket Immigration

Две женщины и мужчина из КНР были арестованы в Май-Кхао за просрочку виз. Фото: Phuket Immigration

Сообщение об тройном аресте в Май-Кхао было опубликовано пхукетским офисом Иммиграционного бюро в среду, 20 сентября. Дата самой операции не указана.

Иммиграционное бюро сообщило, что по очередной наводке были арестованы китайские граждане Сунь Хунъюй, Е Чжинвэнь и Чу Вэйчжэнь.

Продолжительность выявленного оверстэя была указана как 168 дней, что предполагает максимальный штраф, а также депортацию с пятилетним запретом на въезд в Таиланд. В законе прописано и тюремное заключение, но, как правило, суды ограничиваются штрафом и депортацией.

«Если вам известно о «клиентах» из числа нарушающих законы иностранцев, вы можете сообщить о них по указанным ниже каналам», – призвало Иммиграционное бюро, опубликовав уже известный постер с тремя каналами подачи сведений.

Публикация о тройном аресте оверстэйщиков из Китая была размещена на странице Иммиграционного бюро Пхукета одновременно с отчетом о визите на остров генерал-лейтенанта Сана Пунсири из Бангкока.

Пхукетский офис не сообщил, была ли связана инспекция с начинающимся 25 сентября безвизом для китайских туристов, но указал что генерал остался доволен проведенной проверкой.

Ранее глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай говорил, что его сотрудники готовы к новой волне прибытий из КНР. Руководитель всего ведомства генерал-лейтенант Пакпхумпипат Сатджапан тоже сообщал о готовности, но при этом прямо указывал, что безвиз для КНР вызывает у него беспокойство.

При этом граждане Казахстана, въезд для которых тоже станет безвизовым c 25 сентября, в этом контекте не упоминаются, даже несмотря на то, что именно лица из этой страны фигурируют в делах о попытке убийства российского бизнесмена и пытках итальянца в Банг-Тао. Впрочем, и дел о «казахстанской мафии» в Таиланде пока не было, в отличие от китайских триад.