Требования по страховке для визы STV смягчили в несколько раз

В среду, 30 сентября, в государственной Royal Gazette было опубликовано официальное распоряжение об учреждении новой 270-дневной туристической визы (STV). Главное изменение в финальной версии проекта – резкое смягчение требований по размеру обязательной медицинской страховки в туристов.

Новости Пхукета

4 Октября 2020, 04:05 PM

Фото: Royal Gazette

Согласно тексту, опубликованному в Royal Gazette, для получения специальной визы необходимо иметь страховку с покрытием в 40 тыс. бат на амбулаторное лечение и 400 тыс. бат на лечение в стационаре. При этом изначально речь шла об общей сумме покрытия в 100 тыс. долл. США, то есть свыше 3 млн бат.

Также было уточнено, что новые визы STV являются временным решением. Установленный срок действия виз STV – с 1 октября этого года до 30 сентября следующего.

По-прежнему претендовать на STV могут лишь граждане из стран и территорий, которые тайский Минздрав считает зонами низкого риска. Для получения визы турист должен подтвердить согласие со всеми эпидемиологическими требованиями, включая 14 дней карантина. Также необходимо подтвердить бронирование и оплату размещения в центре альтернативного карантина и места размещения после истечения карантинного срока (допускается, в том числе, аренда квартиры или проживание в своей квартире, если такая имеется).

Сбор за оформление визы STV установлен на уровне 2 тыс. бат. По прилету турист получит разрешение на пребывание в Таиланде на срок в 90 дней с возможностью еще двух 90-дневных продлений. В настоящий момент неизвестно, будут ли данные продления бесплатными.





