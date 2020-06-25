Требование о повторной регистрации по форме ТМ30 отменено для обладателей долгосрочных виз

Обладателям долгосрочных виз в Таиланд больше не нужно заново подтверждать адрес проживания после каждой поездки в другую провинцию или за пределы страны. Соответствующий приказ издали Иммиграционное бюро Таиланда.

Новости Пхукета

В пхукетском офисе Иммиграционного бюро подтвердили получение приказа, облегчающего жизнь обладателям долгосрочных виз и лицам, сдающим им жилье. Если иностранец находится в Таиланде по годовой визе, то после совершения поездки заново подтверждать адрес по форме ТМ30 не требуется. Послабление распространяется как на обладателей классических годовых виз (рабочих, семейных), так и на лиц с годовыми мультивизами. Новые правила должны официально вступить в силу 30 июня.

«Нововведение сэкономит много времени владельцам недвижимости», – подполковник Нарыват Путтхавиро из Иммиграционного бюро Пхукета.

Согласно старым требованиям, владелец жилья или управляющий должен был в течение суток информировать Иммиграционное бюро о «заселении» иностранца, даже если речь шла о жильце, который уже был зарегистрирован по форме ТМ30 и просто совершил краткосрочную поездку куда-либо еще. При этом нередко владельцы жилья перекладывали эту обязанность на самих жильцов.

Также подполковник Путтхавиро попросил всех иностранцев перед посещением офиса Иммиграционного бюро записываться на визит через приложение QueQ (App Store, Google Play). Это нужно, чтобы избежать массового скопления посетителей в офисе.